安捷航空攜手國際大廠　「蒼鷹號」助陣空中偵察巡防能量

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安捷航空指出，蒼鷹號搭載先進的全電子化航電系統、抗風能力達30節、具備優異的短場起降能力可任意起降全臺及離島各機場，寬闊艙門設計更可裝載各式設備器材。專為空偵任務量身打造的全新蒼鷹號，整合搭載美國雷達大廠IMSAR產製的NSP-7合成孔徑雷達(SAR)及Teledyne FLIR研發的軍規級Star SAFIRE 380-HD紅外線熱像儀，皆為目前美國及歐盟國家海巡機構所採用的高端精密設備。
NSP-7合成孔徑雷達擁有極高效能的情報蒐集能力，偵查範圍高達342公里；紅外線熱像儀Star SAFIRE 380-HD則兼具遠距、廣域、高解析、黑夜全彩成像、抗極端環境、多場景應用及多功能用途等優勢。蒼鷹號結合兩大利器，更有助於提升專業化的空偵能量，協助優化海面及地面人員作業效率。
航太展首日，台灣獨家代理Teledyne FLIR紅外線熱像儀的科力航太及IMSAR公司也親赴會場，表達對本案的重視。IMSAR董事長史密斯(Ryan Smith)與安捷航空特別在展場簽署合作備忘錄，期待雙方未來緊密合作，廣泛運用在安全防衛、地面及海面行為偵測及資源調查工作等面向。
安捷航空董事長高健祐也宣布好消息，IMSAR雷達設備依照美國國際武器貿易條例(ITAR)及出口管制規定(EAR)屬於限制出口品項，現已經取得出口許可，可望大幅縮短建置期程，並預告今年底偕同IMSAR及科力航太展開首次實測試飛，厚實民間的航空戰略資源佈署建置，邁向產業的新里程碑。
安捷航空現正持續擴大機隊編制，跨足空中觀光、勘察照測及包機等多元領域。今年1月起，安捷受金門縣衛生局委託，專機進駐金門機場，提供全年無休的空中專機服務，幫助重大傷病患立即送往本島醫院就醫，保障民眾生命安全。
高健祐表示，舉凡建設空偵能量或守護民眾生命權益的醫療專機，都是攸關全民福祉與安全的重要議題，動員民間企業充裕的飛航資源，採公私協力方式落實各項重要施政，就實質效益、建置速度或成本花費而言，絕對是最佳選項。
海洋委員會主委管碧玲也來參觀航太展，在安捷航空攤位詳細聽取解說，了解民間業者發展成果。高健祐表示，這麼多年常聽到台灣在海巡、空中偵防方面有非常多的需求，這麼多年都沒有解決方案出來，在台翔航太帶領下，安捷航空結合姐妹公司亞航（Air Asia），共同推出這樣的服務，結合美國雷達大廠、紅外線的大廠共同來推出，結合這樣的能量為海岸巡防盡一份心力。
高健祐表示，在今年年底就可以展示飛行，明年正式營運，現在option（選項）有6架，要滿足海岸巡防能量沒問題。