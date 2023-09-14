朱銘最大銅雕淪街友棲身地？高市府：作品評估移至高美館
今年4月辭世的國寶級雕刻大師朱銘，經典銅雕作品太極系列的最大作品，高250公分的「對招」就矗立在高雄市中正運動場，但有媒體報導該處成為街友棲身地，高雄市運發局說明該處每天皆有人整理，只是會有民眾在作品陰影下乘涼，對於有藏家建議將作品改放置高美館，市長陳其邁也已指示相關單位評估中。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市中正運動場改造於111年3月啟動，將轉型成為「Kaohsiung Highline」，將封閉的運動場改造成為開放式的高架公園。整體規劃也將串接捷運橘線Ｏ9站，形塑整體運動園區，將串聯周遭公共設施，包含公共托育中心、運動中心等，成為大型運動休閒生活聚落，目前正在進行第一期改建工程，規劃將運動場從原封閉式場所改造成開放式場域，並導入公園遊憩、既有運動設施更新等，改建工程於111年5月動工，預計113年底完工。
運動發展局局長侯尊堯表示，運動場周邊的景觀列在第二期綠美化工程內，園區內的朱銘銅雕於75年設立於此，高雄市長陳其邁昨日指示請運發局及文化局評估將銅雕移至高雄美術館，目前高美館已連繫專業團隊諮詢建議，並安排邀請朱銘美術館、專業修復團隊及結構專家現場實勘，評估後續處理方案，讓作品在歷史脈絡、城市意義及專業維護下重展榮光。