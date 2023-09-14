▲ 【車勢星聞】《我和我的賽車老爸》由馮仁稚提供比賽車輛、沈佳穎等多位真實賽車手參與演出

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《我和我的賽車老爸》導演張書瑋坦言：「一開始想要拍熱血的運動主題，後來選擇拉力賽這個本土運動題材。」尤其拍攝賽車場面難度相當大，導演進一步表示：「在前製時，我們便實地考察拉力比賽，選擇嘉義的梅山36彎，進一步體現片中驚險刺激、冒險的拉力賽事。」值得一提的是，為了達到逼真與充滿速度感的效果，劇組也請來飛車團隊，以及曾以電影《叱吒風雲》勇奪第58屆金馬獎「最佳動作設計」肯定的資深動作特技指導朱科豐（小朱哥），來拍攝車與車之間的撞擊，讓賽車元素更加緊張刺激。同時，也邀請到高清榮擔任顧問，務求將拉力賽事的拍攝更顯專業。導演對此表示：「拍拉力賽車這個題材，就跟開拉力賽車的車手一樣，拼的就是一股熱情。拉力賽比的就是不放棄、堅持完賽、克服各種困難，這就是拉力精神，也是我們電影的精神。」，男主角之一的陳澤耀，本身就擁有甩尾飄移賽車手身份，還曾在甩尾賽拿下第三名佳績。這回是他首度接觸不同以往的拉力賽車運動，也讓他對可以學習新的賽車技能感到相當開心。他分析兩種賽車的不同：「拉力賽跟甩尾飄移是不一樣的，差別在於它有副駕（領航員），專門報路況，開車之餘還要聽狀況與指揮，非常艱難與挑戰。」而在片中擔任他領航員的温昇豪，也跟陳澤耀親自上陣拍攝多場激烈賽車場面。也因為要在劇烈搖晃的車內看路況手冊，加上梅山36彎的曲折蜿蜒，讓不容易暈車的温昇豪也大喊吃不消。電影中除了有馮仁稚提供比賽車輛外，更邀請到宋士宏、陳彥融、曾建勝、蘇鳳成、吳文棟、梁岦翔、翁俊生、周桉年、傅琮誠、沈佳穎等賽車手參與拍攝，為本片激烈的拉力賽事更添說服力。尤其擁有多次亞洲越野拉力賽冠軍頭銜的沈佳穎直呼很榮幸能以拉力賽車手與特技車手的身份參與電影演出，更大讚：「整部片製作非常認真嚴謹，導演、編劇到整個劇組的成員和演員，對於正統拉力賽的考究要求不在話下，且是以真正的拉力賽車手，真真實實地參與演出！」她並補充：「在拍攝過程中，賽車手發揮速度感，黑影特技車手們則呈現在比賽中最不願發生的撞車翻車特技，更增添影片的精彩度！」