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北京四通橋勇士彭立發失聯近一年　妻女被禁錮

▲去年中共20大開幕前夕，來自黑龍江齊齊哈爾的彭立發在北京市四通橋掛反習橫幅震驚中外，隨即被警方逮捕即將屆滿一年仍下落不明，他的妻女和東北老家親友則全都被當局嚴密監控和封鎖。（圖／翻攝自推特）
▲去年中共20大開幕前夕，來自黑龍江齊齊哈爾的彭立發在北京市四通橋掛反習橫幅震驚中外，隨即被警方逮捕即將屆滿一年仍下落不明，他的妻女和東北老家親友則全都被當局嚴密監控和封鎖。（圖／翻攝自推特）

文／中央社

（中央社台北14日電）去年中共20大開幕前夕，來自黑龍江齊齊哈爾的彭立發在北京市四通橋掛反習橫幅震驚中外，隨即被警方逮捕即將屆滿一年仍下落不明，他的妻女和東北老家親友則全都被當局嚴密監控和封鎖。

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美國之音（VOA）今天報導，旅居荷蘭、密切關注彭立發的林生亮表示，彭妻韓洋和女兒彭韻凝目前被囚禁在黑龍江省齊齊哈爾市泰來縣寧姜蒙古族鄉的勤儉村（現已合併到雄壯村）737組。

林生亮為確認彭立發妻女是否真被禁錮當地，曾寄快遞信給韓洋至上述地址卻被擋，顯然門外和入鄉路口已布建警察和便衣人員把守，致電當地派出所詢問為何阻擋快遞，對方拒絕透露姓名，但反覆追問他的身分。

維權網站「民生觀察」3週前報導，吉林女網友張玉紅前往黑龍江看望彭立發的家人，多名警察卻出面攔截並把她帶走，扣押失聯逾24小時後獲釋。

基於從家門口警察設崗並扣快遞、入鄉路口設檢查哨並帶走探視者，以及與彭立發有關的親友人間蒸發或被迫噤聲等情況，林生亮研判，中共目前對彭立發妻小採取密不透風的封控。且封鎖嚴密的程度，更超過當年盲人維權人士陳光誠遭遇的囚禁。

中國人權執行主任周鋒鎖因此認為，彭立發在四通橋拉橫幅抗議將屆滿一年，當局仍不肯透露他的下落甚至殃及他的親友，說明中共很怕他。

2022年10月13日，也就是中共第20屆黨代會揭幕的3天前，48歲男子彭立發（網名彭載舟）獨自一人在北京四通橋拉橫幅「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」。

他透過高音喇叭吶喊「要吃飯，要自由，要選票，罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，國際媒體紛紛予以跟進報導。（編輯：曹宇帆/邱國強）1120914

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