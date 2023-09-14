北京四通橋勇士彭立發失聯近一年　妻女被禁錮

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林生亮為確認彭立發妻女是否真被禁錮當地，曾寄快遞信給韓洋至上述地址卻被擋，顯然門外和入鄉路口已布建警察和便衣人員把守，致電當地派出所詢問為何阻擋快遞，對方拒絕透露姓名，但反覆追問他的身分。
維權網站「民生觀察」3週前報導，吉林女網友張玉紅前往黑龍江看望彭立發的家人，多名警察卻出面攔截並把她帶走，扣押失聯逾24小時後獲釋。
基於從家門口警察設崗並扣快遞、入鄉路口設檢查哨並帶走探視者，以及與彭立發有關的親友人間蒸發或被迫噤聲等情況，林生亮研判，中共目前對彭立發妻小採取密不透風的封控。且封鎖嚴密的程度，更超過當年盲人維權人士陳光誠遭遇的囚禁。
中國人權執行主任周鋒鎖因此認為，彭立發在四通橋拉橫幅抗議將屆滿一年，當局仍不肯透露他的下落甚至殃及他的親友，說明中共很怕他。
2022年10月13日，也就是中共第20屆黨代會揭幕的3天前，48歲男子彭立發（網名彭載舟）獨自一人在北京四通橋拉橫幅「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」。
他透過高音喇叭吶喊「要吃飯，要自由，要選票，罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」，國際媒體紛紛予以跟進報導。（編輯：曹宇帆/邱國強）1120914