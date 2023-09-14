香港公開賽／先退世界球王再逆轉勝李梓嘉 李佳豪挺進男單8強
超級500系列香港公開賽我國世界排名37的李佳豪，首輪爆冷以直落二擊敗世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），今（14）日16強賽對上馬來西亞好手李梓嘉，延續前一日氣勢，以19：21、21：17、22：20逆轉勝，挺進男單8強。
記者路皓惟/綜合報導
安賽龍這幾年在桃田賢斗因車禍失去身手後，在男子羽壇幾乎是無解存在，很少有人能夠在他無傷的情況下正面戰勝他，不過李佳豪在不被看好下成功辦到了，爆冷擊敗前世界球王晉級16強。
今日16強李佳豪對上大馬名將李梓嘉，過往雙方有過4次交手各取2勝，最近一次交手是瑞士公開賽，當時李梓嘉拿下勝利。
首局李佳豪打出一波8：3攻勢，但沒有守住領先優勢，遭李梓嘉以21：19逆轉戰局，次局李佳豪壓制對手，一度取得10分領先，雖然因為一次撲球手指濺血，但他仍繼續奮戰，該局以21：17扳回一城。
進入第三局，李佳豪在技術暫停前處於7：11落，但暫停回來後，他先是追平比數，並且一路戰到18：18，儘管李佳豪先2個賽末點遭到化解，兩人又戰到20：20平手，但靠著李梓嘉失誤，最終李佳豪以22：20完成逆轉勝，賽後他也興奮地跪地大吼激勵自己。