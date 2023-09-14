▲Lamborghini Huracán Sterrato 抵臺亮相，基礎車價 1,658 萬起！

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全新 Huracán Sterrato 搭載 5.2 升 V 型 10 缸自然進氣引擎，在 8,500 rpm 時可輸出最大馬力 610 CV，6,500 rpm 時可達 560 Nm 扭力峰值；靜止加速至時速100公里僅需3.4秒，極速則可達 260 km/h。專為冒險者量身訂製的Huracán Sterrato ， 採用四輪驅動並配載可通過Lamborghini ANIMA進行調整的LDF 7速雙離合變速系統，提供車輛行駛於低抓地力路面時，亦實現絕佳性能表現。
跨時代的躍進，開展超級跑車的嶄新維度，Huracán Sterrato重新調校、更適應全地形的車身動態，保證其無論在一般道路或未經修整的地面環境中激烈操駕，實現完美控制並保有始終如一的強悍動態表現。相較於Huracán EVO，Huracán Sterrato 配備有更新版本的LDVI（Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata）車身動態整合系統，並重新配置車輛ANIMA動態模式：街道 ( STRADA ) 、運動 ( SPORT ) 模式，同時首次於Huracán車系導入專用於非柏油路面、砂礫地形等低抓地力環境條件的RALLY 拉力越野模式。
初窺一眼，即能預視 Huracán Sterrato無限精彩的冒險旅程。與Huracán EVO相比，Huracán Sterrato增加44 mm離地間隙，前輪距及後輪距也分別增加30mm、34mm，用以確保極大化的懸吊系統作動空間。此外，Sterrato加裝了鋁合金製前車身底部護板，更強化而外擴地車門檻與四輪輪弧，以及堅固的車尾分流器，提供車身鈑件及漆面等絕佳防護；重新設計的引擎蓋整合車頂進氣口，在塵土飛揚的路面環境可導引並供給引擎乾淨的氣流，同時更彰顯動感剽悍的嶄新車型外觀。
為符合Huracán Sterrato的越野運動特性，此車款配有Bridgestone Dueler AT002專屬特製失壓續跑胎（前輪 235/40 R19，及後輪 285/40 R19），採用先端複合材料，並帶有專為Lamborghini品牌開發的創新花紋設計，適應各式地形提供出色的功能性，不僅只滿足離開柏油路面的用車需求，行駛於一般公路亦能施展卓越操駕實力。
首輛在臺亮相的Huracán Sterrato披載Bianco Canopus消光白外觀車色，飾以Rosso Mimir消光紅個性化配色塗裝，將全新車型有別於傳統超級跑車的新生命形式展現淋漓盡致。遵循Huracán車系的設計傳統，Huracán Sterrato車內布局宛如飛行器駕駛座艙，使駕駛員猶如飛行員般位列座艙中央；車型專屬內裝，以黑灰雙色皮革飾以紅色滾邊與Sterrato字樣雷射雕刻，中控臺配置的8.4吋HMI觸控式螢幕加入越野模式專屬功能介面，儀錶板則配備帶有俯仰指示器的傾斜儀、指南針、地理坐標指示器和轉向角指示器，這也是Huracán家族車系車款首次應用諸項配備。車主亦可選用可由觸控式螢幕控制的Lamborghini遙測系統，提供車主即時監控車輛性能，並針對遙測資料進行紀錄。
Lamborghini Huracán Sterrato 完美承襲品牌勇往直前、超脫框架、先端開創的核心理念，以日漸珍稀的10缸自然進氣引擎帶來引人熱血沸騰的聲浪，突破地形限制展現傲然卓群的超凡性能。今日，在Lamborghini 臺灣總代理嘉鎷興業的引進首度抵臺亮相，敬邀國內愛好者一同深究此性能超跑的全新領域，親身體驗Huracán Sterrato 的極限性能與非凡操駕樂趣。