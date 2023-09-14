巷仔內／賴佩霞亮眼！郭台銘暫時防止被邊緣化　壓力回到柯侯賴

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據了解，善於表達、溝通的賴佩霞一開始是被郭台銘陣營請去幫郭台銘上表達相關的課程，加強郭台銘的口條，後來才轉變為郭邀請賴擔任副手；郭陣營也十分自豪，這次人選做到滴水不漏，甚至昨日已經事先彩排，副手人選仍未外流。
郭台銘找賴佩霞擔任副手的確吸睛效果十足，也讓郭台銘近日被藍白邊緣化的危機暫時解除，不過，政治畢竟不是戲劇，在劇中飾演總統候選人的人更未必能勝任副手職位，郭台銘的副手考量顯然是把政治當作炒短線聲量的工具，更暴露了郭台銘終究只是政治素人。
隨著賴佩霞擔任副手的消息公布，賴佩霞就不再只是《人選之人》的當紅演員，而是必須被高度政治檢視的人選，首先被披露的，就是賴佩霞過去的反核立場，跟主張重啟核四、恢復核能的郭台銘背道而馳，在這麼重要議題持相反意見的人，適合搭擋參選正副總統嗎？
第二，賴佩霞的雙重國籍問題，根據選罷法規定，具外國國籍者不得登記為正副總統候選人，這點已經是政治圈的基本常識，賴佩霞早該在答應擔任副手那一刻就申請放棄美國國籍，而不是等到被媒體發現問題，郭辦才回應會請律師協助盡快放棄。
要走完放棄美國國籍的程序，根據美國在台協會的說明，可能需要長達60天，而11月20日至24日中選會就要受理正副總統登記，能否趕上仍是未知數。
這也難怪，賴佩霞的出線讓不少人質疑郭台銘是「選假的」，甚至也有人評價賴是4個月的臨時演員，如果郭台銘真正看重選舉，對於副手人選的基本背景審查，也是基本中的基本，可見郭台銘也只把選舉當作政治籌碼跟政治秀場。
最後就是賴佩霞的經歷問題，他的確演藝成就很高，但他擔任副手的功能性為何、與主帥的互補性為何？除了他口才比郭台銘更好，其他在兩岸、國際、經濟面向上，都看不出賴有成為副手的能力與條件。
不過，郭台銘的出牌確實打亂侯友宜的行程，侯友宜今日啟程訪美，原本可以凸顯侯身為國民黨提名的總統參選人，才有機會跟對手賴清德有一樣的訪美規格，更代表了郭台銘因不是黨提名人，連美國面試的機會都沒有，凸顯正統性，國民黨中央更用心安排了不少橋段，但如今眼球都被郭台銘吸走，侯友宜的出訪顯得黯淡無光。
郭台銘做球讓自己暫時免於被邊緣化，不過，總統選戰終究比的是主帥的功力，副手亮點只能炒一時，最後連署了幾份才代表真正的政治實力。
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