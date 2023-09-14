▲ 北美年度風雲車名單公布　一半以上是電動化汽車

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現在這份名單是從52輛符合條件的車輛當中所選出來的25輛車，其中包含了10輛轎車角逐年度風雲車，10輛休旅角逐年度風雲休旅車，5輛皮卡角逐年度風雲皮卡車款，目前在這份名單當中，總共有8輛純電動車，9輛油電混合動力車款，有趣的是在這份名單內沒有看到任何一輛屬於新創公司的產品，而在純電車款部分包含了BMW i5、Hyundai Ioniq 6、雪佛蘭Silverado EV、雪佛蘭Blazer、雪佛蘭Equinox EV、Genesis GV70純電版、Kia EV9以及Volvo EX30。
而在油電動力部分包含了Toyota Prius/Prius Prime、雪佛蘭Corvette E-Ray、Dodge Hornet、Mazda CX90、Toyota Grand Highlander、Toyota Crown、BMW 5系列、Honda Accord以及Hyundai Kona，以下也可以看到完整的入圍者名單，最終這個名單會逐步淘汰，直到每個類別都只剩下三輛車而已，而這些車輛會由50位專業成員組成的評審團進行評估，並且在11月洛杉磯車展的時候公佈2024北美年度風雲車的結果。