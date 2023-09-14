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77萬學貸族辛苦！他身兼兩份工、暑假進帳8萬　存錢還學貸

▲77萬學貸族還債辛苦！許同學身兼兩份工、暑假進帳8萬，存錢還學貸。（圖／1111人力銀行提供）
▲77萬學貸族還債辛苦！許同學身兼兩份工、暑假進帳8萬，存錢還學貸。（圖／1111人力銀行提供）

記者李琦瑋／台北報導

基本工資連續8年調升，其中牽動學生打工收入的時薪，由176元調至183元，調幅4.05%，對正值開學找打工的學生來說，基本工資連年調升，收入有沒有跟著變多？高達77萬的學貸族，肩上的壓力能不能減輕？許同學身兼兩份工、暑假旺季進帳7至8萬，存錢還學貸。

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23歲電機系的許同學今（14）日出席1111人力銀行記者會時分享，自己的打工經驗包含補教業、物流業以及游泳教學，而積極打工的目的，除了結合興趣累積社會經驗外，同時要存錢還高達40萬的學貸。

懷抱傳遞知識的熱情，許同學在求學期間，便在學校附近的小型補習班，擔任一班20位國中生的課輔老師，針對同學數學理化科目上的困難，提供補救教學，每月可以賺進2萬元收入。

另外，許同學具備體育署救生員資格，是一名游泳教練，今年暑假期間，他在朋友的介紹下，到國民運動中心打工，靠著帶團體教學一堂課400元、擔任救生員時薪200元的兩份打工，單月賺進超過7萬的收入。

在室內泳池中教游泳，看似輕鬆，但是身體一整天泡在水裡，難免有些職業傷害，許同學只好買游泳專用沐浴乳，來除掉身上的氯，同時修復肌膚問題。

許同學說，目前正在等待服兵役，但對於未來工作的規劃已有初步想法，不是到半導體當工程師學以致用，就是準備考潛水教練證照，升級當潛水教練，因為在累積年資後，兩者的收入其實並駕齊驅。

1111人力銀行今天公布學生家教打工現況調查，相較於調查中打工平均時薪187元，擔任家教可以創造出2.67倍的薪資，平均時薪高達500元，平均每週的工作的時數也只有9小時，一個月就能賺進1萬8千元，比起單純的打工收入更優渥。

但擔任家教門檻更高，除了家長會要求學科成績，在授課之餘還需要花費大量時間備課、準備教材，提升教學吸引力，要付出更多心力。在家教科目中最受到學生歡迎的科目是伴讀65.2%，其次是數學42.3%、自然（生物理化）41.5%、作文24.7%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，目前1111家教網有超過2千筆媒合機會，提供大學生擔任家教的機會，以公開安全的「找案件」與「找老師」平台，免費協助老師端與家長端進行媒合，不但有手機、郵件雙認證，還有公開的「好評師資」評價機制，減少面試的成本及風險。

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