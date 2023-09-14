終於等到宣佈副手！挺郭派議長將起跑 彰投預定連署13萬份
鴻海集團創辦人郭台銘正式宣布副手人選，各地挺郭派也同時動起來！曾主動表示將幫他連署的彰化縣議長謝典林，今表示暫定在彰化市及員林市設辦公室，連署書目標10萬份；南投縣議會議長何勝豐也說，計畫在南投市、草屯鎮、埔里鎮及竹山鎮設辦公室，目標3萬份起跳。
記者顏幸如／彰化報導
郭台銘今（14）日宣布副手人選為賴佩霞，也表示將擇日辦理登記。中選會主委李進勇日前表示，9月13日至17日受理申請為總統副總統選舉被連署人、9月18日公告被連署人、9月19日至11月2日受理連署書件、11月14日前公告連署結果。依選罷法規定，連署人數應達最近一次總統副總統選舉人總數1.5%，本次連署人數門檻為28萬9667人。
退出國民黨的彰化縣議長謝典林，早在8月14日陪同郭台銘出席北斗鎮長顏宏霖就職典禮時，即主動提及「我會幫他連署」。謝典林今（14）日說，將設立彰化市與員林市兩大連署據點，他幫忙找地點，租金由郭團隊自己支付。除了兩大連署據點，有意願配合的地點也會設立小型工作站，連署目標約10萬分，即便戶籍不在彰化，只要從彰化這邊送件的都算。
全台各縣市最早公開力挺郭台銘、最早退黨的南投縣國民黨籍議長何勝豐，表示初估連署目標3萬份起跳，待郭台銘一聲令下，便可在第一時間展開連署工作。