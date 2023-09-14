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歐盟針對中國汽車將徵收關稅 因為中國電動車實在是賣得太便宜了！

▲ 歐盟針對中國汽車將徵收關稅 因為中國電動車實在是賣得太便宜了！
▲ 歐盟針對中國汽車將徵收關稅 因為中國電動車實在是賣得太便宜了！

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中國電動車市場競爭激烈是大家都知道的事，但這卻會影響著全球汽車產業，現在歐盟發現問題了，因為中國車太過便宜，因此歐洲歷史悠久的傳統車廠將變得無法生存，而為了讓這樣的現象得到緩解，歐盟現在考慮要對中國的車輛徵收關稅，如此一來將會讓歐洲當地車廠恢復競爭力，不過對於車廠來說恐怕也不是什麼好消息。

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中國的電動車太過便宜，像是MG4比ID.4便宜了一萬歐元，這讓歐盟相當擔心歐洲車廠會受到嚴重衝擊。
中國的電動車太過便宜，像是MG4比ID.4便宜了一萬歐元，這讓歐盟相當擔心歐洲車廠會受到嚴重衝擊。
歐盟的擔憂不是沒有道理，因為現在中國電動車在歐洲的電動車市場占比約8%，但是到了2025年，佔比將會翻倍成長，舉一個最好的例子，Volkswagen的ID.4家庭用車，其價格硬是比MG4還要高了10,000歐元，這等同於台幣34.3萬元，這樣的價差讓人很難不選擇來自中國的電動車，尤其當兩輛車的評價以及配備並沒有差太多的時候，畢竟中國電動汽車可是有著國家補助，成本可以大大地降低來面對傳統車廠的挑戰。

而許多傳統車廠也相繼宣佈要降低成本來應對中國品牌，如果歐盟現在宣布提高汽車關稅將會是一大幫助，但是此舉可能會引來中國方面反擊，而現在有許多歐洲車廠的主要收入都是來自中國，因此貿易戰開打誰勝誰負還很難說，更不用說有的歐洲車廠在中國設廠然後再把車輛回銷到歐洲，而汽車關稅提高，這些車廠也都會被衝擊，因此歐盟需要非常謹慎地評估此次的作法，而這次的評估期長達13個月，究竟歐盟會不會對中國電動車有更多作為，只有時間可以給出答案了。

課徵關稅之後某些在中國設廠並且回銷車輛到歐洲的品牌會受到影響，像是BMW、雷諾、特斯拉都有這樣的做法。
課徵關稅之後某些在中國設廠並且回銷車輛到歐洲的品牌會受到影響，像是BMW、雷諾、特斯拉都有這樣的做法。

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