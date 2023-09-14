歐盟針對中國汽車將徵收關稅 因為中國電動車實在是賣得太便宜了！
中國電動車市場競爭激烈是大家都知道的事，但這卻會影響著全球汽車產業，現在歐盟發現問題了，因為中國車太過便宜，因此歐洲歷史悠久的傳統車廠將變得無法生存，而為了讓這樣的現象得到緩解，歐盟現在考慮要對中國的車輛徵收關稅，如此一來將會讓歐洲當地車廠恢復競爭力，不過對於車廠來說恐怕也不是什麼好消息。
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歐盟的擔憂不是沒有道理，因為現在中國電動車在歐洲的電動車市場占比約8%，但是到了2025年，佔比將會翻倍成長，舉一個最好的例子，Volkswagen的ID.4家庭用車，其價格硬是比MG4還要高了10,000歐元，這等同於台幣34.3萬元，這樣的價差讓人很難不選擇來自中國的電動車，尤其當兩輛車的評價以及配備並沒有差太多的時候，畢竟中國電動汽車可是有著國家補助，成本可以大大地降低來面對傳統車廠的挑戰。
而許多傳統車廠也相繼宣佈要降低成本來應對中國品牌，如果歐盟現在宣布提高汽車關稅將會是一大幫助，但是此舉可能會引來中國方面反擊，而現在有許多歐洲車廠的主要收入都是來自中國，因此貿易戰開打誰勝誰負還很難說，更不用說有的歐洲車廠在中國設廠然後再把車輛回銷到歐洲，而汽車關稅提高，這些車廠也都會被衝擊，因此歐盟需要非常謹慎地評估此次的作法，而這次的評估期長達13個月，究竟歐盟會不會對中國電動車有更多作為，只有時間可以給出答案了。