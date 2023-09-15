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3大電信「0元」iPhone 15資費方案出爐！　中華8成預約選「這台」

▲三大電信紛紛祭出 iPhone 15 「0元」資費方案，業者也樂觀看待今年新機買氣。（圖／達志影像／美聯社）
▲三大電信紛紛祭出 iPhone 15 「0元」資費方案，業者也樂觀看待今年新機買氣。（圖／達志影像／美聯社）

記者周淑萍/綜合報導

iPhone 15系列手機今（15）日晚上8點開放預訂，搶在官網預購前，三大電信紛紛推出資費、贈品戰來吸引用戶買單。盤點0元iPhone 15，遠傳、台灣大都為5G 1599元資費綁約48期，而中華電信同樣資費手機需要300元，需1799元資費手機才會是0元，搭配舊換新才能有多點折扣，但如果想要購買舊機，中華電信9月18日起iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max降2000元。

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中華電信

中華電信前（13）天下午3點開放網路門市預約iPhone 15全機型，3分鐘預約額滿，依官方LINE帳號舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」統計，果粉最想購買機型為iPhone 15 Pro/15 Pro Max高達8成，以容量256G最多，佔5成；其中，最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為藍色鈦金屬、原色鈦金屬，白色鈦金屬，皆為iPhone 15 Pro系列機型專屬；而iPhone15則以粉紅色最受歡迎。

想要0元購機，中華電信需要5G 1799元資費綁約48個月才可享iPhone 15 128GB 手機0元。如果月繳1,399元36個月，同款手機夠機費為1萬1300元。可以搭配舊換新會比較划算，搭配指定舊機換新機方案、舊機回收價加碼再折2000元、VIP最高折5000元。同時也宣布從9月18日起iPhone指定機型降價，包括iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max降2000元。

▲中華電信iPhone 15系列5G資費方案。（圖／官方提供）
▲中華電信iPhone 15系列5G資費方案。（圖／官方提供）
遠傳電信

遠傳預估今年iPhone 15銷量將成長至少三成，繼稍早遠傳公布0元方案，月付1599元綁約48個月，iPhone 15 128GB 手機0元，同步推出月付599/799的輕速方案，同時可享預約登記抽頂規iPhone 15 Pro Max(1TB)的活動，VIP用戶續約最高更可折5000元；同時響應環保，用戶持舊機換iPhone 15系列新機，再享加碼1,000元折扣。於遠傳門市使用friDay聯名卡結帳，還可再賺最高8%回饋。

申辦還可享數位服務，包括遠傳friDay影音影劇暢看2個月、防駭心守護服務3個月免月租，前300名登錄加碼送Apple帳單代收100元抵用金等優惠。另外，購買iPhone 15新機搭配遠傳行動裝置險每月只要349元起。遠傳也將於9月15日20:00同步Apple官網，全通路限量開放空機預購，結帳時刷遠傳心生活會員條碼，獨家贈送市價3,070元禮包，內含iPhone 15專用磁吸式全透明保護殼和磁吸無線行動電源。

▲遠傳電信iPhone 15系列5G資費方案。（圖／官方提供）
▲遠傳電信iPhone 15系列5G資費方案。（圖／官方提供）
台灣大哥大

率先公布資費的台灣大哥大，自 9 月 15 日晚上8時起將開放預購 iPhone 15四款新機，「0元專案」部分申辦5G指定專案月付1,599元，綁約48個月， iPhone 15 專案價0元就能帶回家， iPhone 15 Pro 專案價8300元，VIP用戶續約購機專案價最高折5000元。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，看好 iPhone 15 因全機款升級「動態島」等亮點，台灣大預估銷售將較iPhone 14成長至少1成，有效提升行動服務營收。此外，隨著手機單價持續上漲，預期手機業將更仰賴電信補貼銷售，5G用戶數今年8月較去年同期增加35%。觀察去年台灣大 iPhone 14 用戶超過7成申辦1,399元以上高資費，有效推升平均帳單金額。

▲台灣大指出，申辦5G指定專案月付1,599元， iPhone 15 專案價0元就能帶回家， iPhone 15 Pro 專案價也只要8,300元。（圖／台灣大哥大提供）
▲台灣大哥大 iPhone 15系列5G資費方案。（圖／官方提供）（圖／台灣大哥大提供）

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