▲保時捷第三代全新 Panamera 進行最終道路調試

我是廣告 請繼續往下閱讀
保時捷認為選擇正確的動力系統等同最佳性能表現。全新 Panamera 以最新科技全面提升引擎規格，兼具永續與效率。Panamera 產品線總監 Dr Thomas Friemuth 表示：「第二代 Panamera 已經提供三款 E-Hybrid 車型，全新的 Panamera 將會加入第四款插電式油電混合動力車型，滿足眾多車主的期待，在部分市場，E-Hybrid 車型的銷售接近 Panamera 總體銷售的100%。這款全新的動力將是一部高性能車款，使產品陣容更加完整。我們正在提升所有Panamera E-Hybrid車型的電動性能，包含駕駛動態性能，以及重要的純電續航里程和充電速度。測試結果也發現，以純電行駛的距離比前代車型增加了70%。」
全新Panamera E-Hybrid車型的動力源自更強悍的全新電動馬達，並與變速系統整合，成為全新的雙離合器變速系統。該系統重量比前代車型更輕，但能提供更高的傳動效率、動能回收效能，由容量更高的 25.9 kWh高壓電池提供動力。得益於功率高達 11 kW 的車載充電器，儘管電池容量提升，充電時間仍比前代車型短。
重新調校的內燃機引擎顯著優化了車輛效率與性能。全新 Panamera 的所有車型皆符合未來的排放標準。Panamera 產品線的動力專案經理Arno Bögl 在試駕後表示：「我們在電氣化取得的進展令人十分高興，Panamera 將兩項傳動系統無縫整合，讓全新的動力系統加速時仍從容有餘。」
除了徹底改造的引擎陣容，全新 Panamera 還具有許多嶄新特色。Panamera 首次提供具有主動阻尼調整以及多樣新功能的高階底盤系統可供選配。Thomas Friemuth說道：「我們的主動底盤系統樹立了駕馭的新標竿。行經巴塞隆納港灣的鵝卵石路面時非常舒適，在郊區的蜿蜒鄉道上又能極度靈活，我們在試駕過程中隨時都可感受到，這套系統能應對各種不同路況。」全新 Panamera 標配半主動式底盤搭配雙閥門減震筒，能夠獨立調整壓縮與回彈速率，顯著提升全新標配底盤在舒適度與高性能之間的調整彈性。
路試期間，全新 Panamera 將進行正式發表之前的最後調試。保時捷將在 2023 年 11 月 24 日於杜拜舉行的Icons of Porsche Festival正式發表第三代 Panamera，並於11月 25 日至 26 日於活動現場展示。