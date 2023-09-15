相同性能 輕量化後驅BMW M4 CSL和四驅M3 CS誰快？直接上場找答案
針對輕量化BMW推出M3 CS與M4 CSL，其中M4 CSL在相同動力下大量配置碳纖維和拆除後座等情況下有著更輕的重量，然而這就讓人感到好奇，後驅輕量化的M4 CSL和四驅設定但車重較重的M3 CS誰加速更快？
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能夠超越M3和M4的莫過於就是M3 CS與M4 CSL，兩車動力仍搭載3.0升六缸渦輪引擎，具有550hp最大馬力與66.3kgm峰值扭力，其中M3 CS於車頂、引擎蓋、前下擾流翼、後視鏡蓋、尾翼與後下分流器及車內飾板皆採碳纖維材質，因而有著比M3 Competition更輕只有1,765公斤。M4 CSL則更進一步進行輕量化，除在引擎蓋、車頂、前後下擾流與行李廂蓋合中央鞍座等大量採用碳纖維外，更拆除後座與安全帶，進而讓車重僅1,625公斤。
由於兩車都訴求清亮且都有著相同的動力輸出，因此就讓人好奇究竟是四驅、0～100km/h加速3.4秒的M3 CS快，還是輕量化但後驅、百公里加速3.7秒的M4 CSL更快？這部份日前外媒就直接讓兩車上場直接對決找答案。
影片來源 carwow