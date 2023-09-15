杭州亞運／終結男子游泳25年獎牌荒　王冠閎、王星皓雙王出擊拚牌

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不過男子游泳部分，最近一次在亞運奪牌已是1998年曼谷亞運，當年黃智勇在男子100公尺奪得銅牌，但自此之後，再也沒有男子選手站上亞運頒獎台，而最近一次亞運游泳奪牌也是13年前的廣州亞運，由程琬容女子400公尺混合式鍍銅。
師徒傳承！「台灣蝶王」王冠閎亞運目標就是奪牌
擁有「台灣蝶王」稱號的王冠閎，近年來不斷刷新全國紀錄，是台灣100蝶和200蝶的全國紀錄保持人，更是台灣第一位游進世錦賽決賽的泳將。雖然在成都世大運遺憾沒能拿游泳歷史首金，但9月杭州亞運仍有機會替台灣奪牌。
值得一提的是，前一次在亞運摘牌的泳將黃智勇，正是王冠閎的恩師，近年在黃智勇的指導之下，王冠閎他成績不斷進步，上一屆雅加達亞運他志在參加，分別在男子100蝶和200蝶獲得第 18 名和第7名成績。
經過各大小賽事的洗禮，身經百戰的王冠閎，杭州亞運的目標非常明確，就是為台灣奪牌，甚至瞄準金牌，教練黃智勇也說，王冠閎自己知道他現在已經不是代表他一個人，而是代表整個台灣泳界。
延續世大運銀牌氣勢 王星皓亞運拚牌添信心
24歲的王星皓是男子200、400混全國紀錄保持人，今年他在成都世大運200混合式摘下銀牌，成功擺脫近些年的低潮。為了今年的亞運，王星皓積極備戰，5月份特別赴美特訓，收到良好的成效，而前奧運國手、姑姑王琪也返台指導，父親兼教練的王耀偉對他深具信心，亞運有望替台灣爭取獎牌。
除了王冠閎和王星皓之外，本次中華游泳代表隊選手還有、莊沐倫、蔡秉融、林姵彣、黃渼茜、吳以恩和徐安，以及馬拉松游泳選手卓承齊和鄧羽彣，期許台灣泳將能在亞運大放異彩，為國爭光。