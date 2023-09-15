賴佩霞任郭台銘副手！黃揚明爆：郭辦宣布前才知道雙重國籍問題
鴻海集團創辦人郭台銘昨（14）日正式宣布，由台美混血女星賴佩霞擔任2024大選的副手，不過賴佩霞同時擁有美國、台灣雙重國籍身分，能否順利參選，備受外界注目；現階段賴佩霞已在處理放棄美國程序，對此，媒體人黃揚明表示，郭辦14日才知道賴佩霞有雙重國籍，緊急進行處理。
記者孫唯容／綜合報導
黃揚明在《新聞面對面》節目說，賴佩霞曾在接受週刊訪問時表示，自己生父是美國籍，但當時母親懷孕後人就消失，直到自己17歲時母親交了一名美國男友，就嫁到美國去；黃揚明指出，後續有媒體詢問郭辦這個問題，「就我的了解，郭辦是那個時候才知道，有這個問題」，隨後才火速聯繫賴佩霞確認，並要求處理放棄的程序。
黃揚明說明，參選人如果只有綠卡還能登記參選，但是擁有美國籍是完全不能登記，需要先行前往AIT預約申請放棄，後續進行面談，等到AIT查完海外資產、欠稅等結清後，還要進行第二次面談，才能做宣誓放棄的程序。
黃揚明表示，接下來還要等待「2到6個月」才能收到正式放棄的證明，若是郭台銘11月20日順利連署，要帶著賴佩霞到中選會登記，還需簽一張授權中選會去查證外國國籍的同意書，中選會會在12月5日前審定賴佩霞是否有資格參選，走完放棄程序最後還不一定能參選，如今需和時間賽跑。