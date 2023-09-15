續約0元換iPhone 15值得！「正確算法」曝光　員工認了不懂超虧

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但仔細看了一下iPhone 15 128G的上市售價，在台灣販售29900元，然而以「1599元綁約48個月」來看，雖然可以用0元帶回手機，但是繳完4年通訊費用就高達7萬6752元，如果扣掉手機空機的價格，每個月的通話資費大約是落在976元左右，但享有5G網路，到底划不划算其實見仁見智。
《NOWnews》記者採訪一位在通訊行工作5年的陳小姐專員，她就透露雖然業績很重要，但自己都會誠心推薦客人符合自己的專案，有些人都只聽到「0元換機」就非常心動，但卻沒有注意到資費的問題，無形之中換個手機虧了很多錢自己也不自知。陳小姐提醒，民眾在續約之前應該先做功課，進行空機+本身通話資費去加總，得出是否划算再來決定是否要續約換機。
而以記者本身現在通話資費一個月799元來看，如果要以「1599元綁約48個月」來換購0元手機的話其實不一定不划算，若是購買iPhone 15的空機29900元加上原本資費48個月來算，總價是6萬8252元；而如果是「1599元綁約48個月」，繳完4年費用7萬6752元，兩者相差8500元，等於花8500元買一個4G到5G的升級費用，端看自己有無需求，不然就還是買空機即可。
不過像是有民眾老早就已經是5G資費老客戶，對他們來說，續約也是繳1599元一個月，不續約也是繳1599元一個月，肯定直接續約拿0元iPhone 15手機最賺，其關鍵就是「你原本的資費到底是多少」，去算出買空機+原本資費的價差是否值得囉！
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