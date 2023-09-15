名家論壇》何仁崴／律師費花到哪了？

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猶記得今年上半年非常火紅的韓劇「黑暗榮耀」第二季最後一集大結局，大反派的離婚配偶對她說的那句話：「建議你找些律師，人生在世絕對不能省的錢，就是律師委任費！」一度在律師圈傳為佳話，切中許多同道的心聲。
民眾接觸律師時，會很好奇自己所支付的諮詢費、委任費的價值在哪裡？律師到底做了什麼事情？
律師雖然也樂於為民眾提供免費諮詢服務，然而律師也是人，需要呼吸吃飯的，且手上也有許多案件在處理，所收取的費用是為民眾思考法律問題的對價，所以當判斷案件需要相當時間、詳細閱讀當事人文件才能提供意見的情況，付費諮詢是一定要的，這等於是當事人向律師買服務的時間，律師在不用擔心衣食無著的情況下才能安心為當事人研究問題，並與當事人有段專屬的時間分析策略，經過腦力激盪的決策品質，也會來得較為踏實清晰，更避免當事人走冤枉路而錯過最佳的提告機會或救濟途徑，那時請再高明的律師也只能徒呼負負了。
在付費諮詢時，律師也可以判斷案件有無委請律師處理後續事宜的必要。除了法律規定強制律師辯護或代理的案件外（譬如刑事案件最輕本刑三年以上有期徒刑之罪在第一、二審審判中、民事第三審上訴或行政訴訟最高行政法院上訴程序等），以下茲舉例一些案件類型，根據經驗，我也建議當事人需要律師協助，會比自己摸索憑感覺進行法律活動來得更能保障當事人權益：
家事事件，尤其是當事人之間對立性強烈的家事事件：
這類案件以婚姻事件、夫妻剩餘財產分配請求權事件、定未成年子女權利義務行使負擔事件、分割遺產事件為多。各造當事人間多有情感上的糾葛，屬人性屬於各類案件之最，所以當律師接案時，案件追求的不只是「勝訴」本身，更重要的是與當事人一起找尋「什麼才是真正的『贏』」（這句話很深奧的，請好好思考），律師不僅要精確掌握法律，更要全面考量當事人與其家庭之間的關係，免得「輸了你，贏了世界又如何？」，拿到「勝訴結果」卻讓當事人把自己的未來陷入困境，也在不知不覺中傷害了周遭的人，往往會得不償失的。
少年事件：
儘管除了少年刑事案件（少年事件處理法第27條第1項，一、犯最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪者。二、事件繫屬後已滿二十歲者。前者屬強制辯護刑事案件）外，少年事件並不會留下刑事紀錄，且法律設計的少年事件處理法係給予少年悔過反省的機會，至多只會給予保安處分，然而如同日本知名漫畫「家栽之人」般，少年事件係各方：少年法庭法官、少年調查官、觀護人、輔佐人…一起協助少年成長避免走偏的機制，律師通常會為少年爭取比較輕的保安處分外，對於少年也會藉機給予適當的法律教育，讓少年產生法律的認知，以免在成年後社會不給予機會時誤觸刑罰，甚至有時可從中發現少年心中不能說的秘密，幫助少年解決內心深處的問題。譬如：律師也要閱讀少年調查官的報告與學校的輔導紀錄，查看少年的平時表現，甚至掌握少年是否有些醫療上的特殊情況，檢視少年有此「非行」的背後，是否在學校受到霸凌？遭受性侵或家庭暴力？或者建議少年應改採取醫療處遇或其他更適宜的措施，而非把少年當作有問題的人貼上標籤？此時更需律師的細緻觀察與悉心關懷，找出真正的問題所在。
涉及財產變動的非訟事件：
這類事件主要在於當事人雙方對於契約的擬定與解釋，或在履約過程出現雙方認知上的歧異，或締約時雙方當事人並未設想到目前發生的情況，律師不僅要廣為運用相關的法律規定（譬如消費爭議事件可能同時牽涉消費者保護法、民法、公平交易法、票據法、強制執行法…等），並將規範融會貫通，提供給當事人最佳建議，避免當事人不慎違反法律、契約或者在履約時遭到對方佔便宜或動輒得咎，而產生進退失據或全盤皆墨的不幸。許多機關行號、人民團體，會以採取法律顧問的方式，聘請律師作為法律顧問，提供服務時數，盡力保護當事人的權益。
而律師需要達成上開任務，即使已有處理類似案件的相關經驗，也仍然需要花費相當時間，就個案的特殊性花大量精神心思去處理，在遇到實務見解（司法的遊戲規則）不利於我造當事人的情況，要找出法律上可行的破解之道；縱使案件對我造當事人看來有利，也需處處思量防止對造出招突襲。種種費盡心計無非盡力去保護當事人利益最大化、損害最小化，反而在案件上花最多時間的，就是這些當事人、法庭看不到的，必須獨處思考的時段，律師的生活令人羨慕嗎？就看你的心理素質能否接受了。
所以，律師費該省嗎？相信看完這篇文章的你，心中已經有答案了。
●作者：何仁崴／ 律師
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