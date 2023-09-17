專訪／數字王國締造視覺奇觀　好萊塢幕後推手的榮譽與危機

我是廣告 請繼續往下閱讀
他在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，以「誠惶誠恐」4字表達接連獲得2大國際殊榮的感觸，他發現這個年代不再是一個只看硬實力的年代，科技含量與藝術人文的結合，貌似已成為新時代全球社會對於影響力的全新標準與判斷。謝安一方面歡喜於受到國際認可，另一方面卻也體認到「能力愈大、責任愈大」的壓力，最大的原因是現在正處於敏感時期，過去120天是好萊塢70年來最大的罷工潮，而罷工的主因卻正好與數字王國息息相關。
繼美國編劇工會（WGA）於5月初發動罷工後，美國演員工會（SAG-AFTRA）也在7月時跟進，其中原因不光只是薪酬公平性的抗爭，更特別點名「串流平台」與「AI人工智慧」對電影人的生存威脅。「我忽然間覺得有種因果關係，覺得報應來得好快。」謝安回顧，去（2022）年疫情期間，數字王國透過AI技術的提升，製作虛擬人來替代無法前往片場拍攝的演員，讓大量的虛擬演員與場景參與至電影當中，成功為公司帶來龐大的收入，收入數字高達37億台幣，寫下成立30年以來的新高歷史。
「我們沒想到的是，疫情結束之後，我們的客戶還想繼續使用虛擬演員。」虛擬演員省錢、省時，也不會有複雜的工會制度問題，然而，此舉卻也導致長達百日的罷工潮。科技的影響力讓數字王國看到一扇通往未來的希望之門，卻也迎來史無前例的危機。
數字王國早在2008年開始研發「虛擬人」技術，提前佈局AIGC（人工智慧產生內容），成為產業領頭羊。近幾年，除了透過電影、廣告、遊戲讓虛擬人科技進入大眾視野外，更跨界締造鄧麗君、馬丁路德等諸多不同領域的傳奇虛擬人。製作虛擬表演者的藝術形式令全球為之驚嘆，數字王國已然進入一個全新的紀元，謝安卻警覺，「藝術」與「科技」的天秤兩端正逐漸失衡。
謝安於2012年開始接手數字王國，「那時藝術與科技達到最完美平衡的時候，公司的藝術家很多，幾乎人手一座奧斯卡獎。」隨著這10多年來，各種技術的躍升，原先以藝術為主的公司已悄悄發生了變化。「幾年前，大家談論AI都說『它不會取代創意』，諷刺的事，近半年來影響最大的恰巧就是創意產業。」數字王國累積了30年的數位資產，若反覆與AI進行配對，有可能2、3年後，只需文字就能自動生成特效背景或產生虛擬人臉，屆時藝術家與演藝人員的生存空間恐蕩然無存，更遑論所謂藝術與科技間的平衡，AI也將從創作者福音，變成扼殺創作的主謀。
科技浪潮下，數字王國看似乘風揚帆，實際上前方的路卻暗礁遍佈，謝安感嘆，現在最大的課題，是要去抓到平衡點，「那個點是你既可以用技術去傲視群雄的同時，也不忘記秉持以人文為主的初心。」數字王國作為好萊塢工業的幕後推手、虛擬人科技的先鋒，潛力無窮不在話下，即使危機四伏，大家仍期待謝安將如何帶領數字王國建構一次又一次的視覺奇觀。