土洋攜手！投信週買超刷新紀錄　專家：資金輪動後重回AI

專訪／數字王國締造視覺奇觀　好萊塢幕後推手的榮譽與危機

▲《商業報告》（The Business Report）於近日發佈「2023洛杉磯傑出企業Top25」，數字王國脫穎而出，成為唯一入選的視效科技企業，在此之前，執行長謝安才剛摘下中國雜誌《財經》2022年度「新影響力30人」。（圖／記者葉志明攝影）
▲《商業報告》（The Business Report）於近日發佈「2023洛杉磯傑出企業Top25」，數字王國脫穎而出，成為唯一入選的視效科技企業，在此之前，執行長謝安才剛摘下中國雜誌《財經》2022年度「新影響力30人」。（圖／記者葉志明攝影）

記者鄭妤安／台北報導

走進電影院或打開串流平台，觀眾透過影像經歷了《鐵達尼號》的沈船始末，見證過《班傑明的奇幻旅程》返老還童的奇異愛戀，感受過《玩命關頭》極速飆車的快感，追隨過《復仇者聯盟》最大反派薩諾斯，彈指毀滅半個世界。若電影的發明，讓人類的壽命至少延長3倍，當中的特效場景以及虛擬畫面，更是將人類帶往數不清的想像與未知。「數字王國」是好萊塢知名的視覺特效公司，曾多達10次獲得美國奧斯卡金像獎，舉凡紅遍世界各地超級英雄系列電影，或上述提及的精彩畫面，皆出自它手，若說「看過多少部好萊塢的經典電影，就與數字王國相遇了多少次」，可能一點也不為過。

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《商業報告》（The Business Report）於近日發佈「2023洛杉磯傑出企業Top25」，著名服裝品牌GUESS、打造「英雄聯盟」的遊戲開發商Riot Games、以及大型保健品廠商Pharmavite等大牌皆入榜，同樣在榜上的數字王國卻脫穎而出，成為唯一入選的視效科技企業，在此之前，執行長謝安才剛摘下中國雜誌《財經》2022年度「新影響力30人」。

▲（圖／數字王國提供）
▲「數字王國」是好萊塢知名的視覺特效公司，曾多達10次獲得美國奧斯卡金像獎。（圖／數字王國提供）
他在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，以「誠惶誠恐」4字表達接連獲得2大國際殊榮的感觸，他發現這個年代不再是一個只看硬實力的年代，科技含量與藝術人文的結合，貌似已成為新時代全球社會對於影響力的全新標準與判斷。謝安一方面歡喜於受到國際認可，另一方面卻也體認到「能力愈大、責任愈大」的壓力，最大的原因是現在正處於敏感時期，過去120天是好萊塢70年來最大的罷工潮，而罷工的主因卻正好與數字王國息息相關。

繼美國編劇工會（WGA）於5月初發動罷工後，美國演員工會（SAG-AFTRA）也在7月時跟進，其中原因不光只是薪酬公平性的抗爭，更特別點名「串流平台」與「AI人工智慧」對電影人的生存威脅。「我忽然間覺得有種因果關係，覺得報應來得好快。」謝安回顧，去（2022）年疫情期間，數字王國透過AI技術的提升，製作虛擬人來替代無法前往片場拍攝的演員，讓大量的虛擬演員與場景參與至電影當中，成功為公司帶來龐大的收入，收入數字高達37億台幣，寫下成立30年以來的新高歷史。

▲（示意圖／數字王國）
▲謝安回顧，去（2022）年疫情期間，數字王國透過AI技術的提升，製作虛擬人來替代無法前往片場拍攝的演員，讓大量的虛擬演員與場景參與至電影當中。（示意圖／數字王國）
「我們沒想到的是，疫情結束之後，我們的客戶還想繼續使用虛擬演員。」虛擬演員省錢、省時，也不會有複雜的工會制度問題，然而，此舉卻也導致長達百日的罷工潮。科技的影響力讓數字王國看到一扇通往未來的希望之門，卻也迎來史無前例的危機。

數字王國早在2008年開始研發「虛擬人」技術，提前佈局AIGC（人工智慧產生內容），成為產業領頭羊。近幾年，除了透過電影、廣告、遊戲讓虛擬人科技進入大眾視野外，更跨界締造鄧麗君、馬丁路德等諸多不同領域的傳奇虛擬人。製作虛擬表演者的藝術形式令全球為之驚嘆，數字王國已然進入一個全新的紀元，謝安卻警覺，「藝術」與「科技」的天秤兩端正逐漸失衡。

▲（圖／數字王國）
▲數字王國早在2008年開始研發「虛擬人」技術，提前佈局AIGC（人工智慧產生內容），成為產業領頭羊。（圖／數字王國）
謝安於2012年開始接手數字王國，「那時藝術與科技達到最完美平衡的時候，公司的藝術家很多，幾乎人手一座奧斯卡獎。」隨著這10多年來，各種技術的躍升，原先以藝術為主的公司已悄悄發生了變化。「幾年前，大家談論AI都說『它不會取代創意』，諷刺的事，近半年來影響最大的恰巧就是創意產業。」數字王國累積了30年的數位資產，若反覆與AI進行配對，有可能2、3年後，只需文字就能自動生成特效背景或產生虛擬人臉，屆時藝術家與演藝人員的生存空間恐蕩然無存，更遑論所謂藝術與科技間的平衡，AI也將從創作者福音，變成扼殺創作的主謀。

科技浪潮下，數字王國看似乘風揚帆，實際上前方的路卻暗礁遍佈，謝安感嘆，現在最大的課題，是要去抓到平衡點，「那個點是你既可以用技術去傲視群雄的同時，也不忘記秉持以人文為主的初心。」數字王國作為好萊塢工業的幕後推手、虛擬人科技的先鋒，潛力無窮不在話下，即使危機四伏，大家仍期待謝安將如何帶領數字王國建構一次又一次的視覺奇觀。


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