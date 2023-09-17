專訪／台灣男孩的奇幻旅程　數字王國謝安逆襲好萊塢

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北大法律轉做投資銀行卻遇金融風暴 謝安意外落腳數字王國
謝安擁有北京大學法律系學士與碩士學位，25歲當上香港天成集團總經理，2年後接手數字王國，成功將公司從破產當中救回。接手的第2年，原本作為子公司的數字王國反向收購母公司奧亮，正式將集團改名，並超前部署AIGC（人工智慧產生內容），以大量的虛擬人科技參與至電影中，帶領公司扶搖直上，去年收入更爆增至37億新台幣，寫下集團創立30年以來的新高紀錄。
「每次看到媒體報導我的經歷，寫得很像我本身就是一個運籌帷幄的人。」謝安有些靦腆地表示，其實他從來沒有做過任何計畫，笑稱自己的人生每一段旅程都是意外。
在北京大學法律系畢業後他才驚覺，台灣人身分在中國無法參加司法考試，中國學歷也不被台灣承認，所幸接著念碩士。沒想到2年碩士讀完，依然等不到兩岸學歷認證，於是，他跑到香港準備繼續走法律，到了當地才猛然發現，香港是英美法系，與中國跟台灣的大陸法系不同。萬念俱灰下，謝安聽取朋友「在香港做投資銀行最賺錢」的建議，到巴克萊銀行當最老實習生，好不容易成功轉正後卻遇上金融海嘯。
謝安俏皮的邊描述邊演繹同事們被裁員，抱著紙箱離開公司的樣子，「有一天，人資叫我到他的辦公室，我心想，完了，這天終於來了！」沒想到他才剛坐下，立即被告知上級同事都被裁光，恭喜他升官，完美詮釋所謂「福禍相依，因禍得福」。
事實上，謝安早已藉著自己的優勢找到定位，他來自台灣、中國與香港3個不同的背景，加上他親和力極佳、善於溝通表達，不容易讓人對他築起高牆，碰到什麼人都可以被當成是「自己人」，也因此能在競爭無比激烈的投資銀行產業中，達到績效與人和並進的成就。
謝安在被挖角到天行集團做總經理時，那年的他才25歲。時序往後拉到數字王國破產被香港奧亮集團收購，當時天行是奧亮的財務顧問，並由他負責破產後的重組工作。謝安為團隊成員皆是美國人的數字王國，找了來自印度跟中國的資金，三方人馬每每開會總達成不了共識，他因而被要求接下代理CEO的職務，解決其中的合作與財務問題。
CEO爭議四起！好萊塢菜鳥的逆襲
當時數字王國沒什麼生意上門，一個月的開支卻高達750萬美金，眼看公司馬上要面臨二次破產，謝安趕緊到好萊塢6大製片廠門前搶活，也因此結識了當時環球影業的總裁Jimmy Horowitz。謝安請求他將《玩命關頭6》的特效製作拿回來給數字王國執行，「他問，誰保證你們不會再次破產，我傻傻地回他『我保證』，他立刻被我逗笑，這種話現在的我根本講不出口。」Jimmy Horowitz佩服他的膽量，也感受到他的誠意，經過一番商討後決定給數字王國一次機會，謝安成為公司破產後唯一一個成功帶回收入的人，也因此順勢被推舉成為正式CEO。
沒想到這個消息傳開後，爭議甚囂塵上，《Hollywood Reporter》甚至刊載一篇謝安當上數字王國CEO的新聞，並將其個人照片的右邊放上鐵達尼號沈船的畫面，顯然大家都不太看好這位年紀輕輕，又帶了點傻氣的小伙子能夠撐起好萊塢前三知名的特效公司。
在一次晚宴中，華納兄弟、環球影業、迪士尼和派拉蒙等6大電影製片廠私下打賭謝安會在數字王國撐多久，最長的預測竟只有3個月。11年後的今天，這6大巨頭的領導，只剩Jimmy Horowitz還在，其他都被開除，沒有人猜到這位在他們眼中傻不隆咚的大男孩能夠撐得比他們還久，更沒有人想到他竟能成功帶領數字王國走向巔峰。
毫無計畫卻緊抓機會 謝安盼找回「Nothing to lose」的自信
謝安看似有著大雄單純、冒失的性格，卻內建許多哆啦A夢的法寶，總能在危機中成為最後生存下來的人。他強調自己打從高中畢業到現在20多年來，從來沒有一個必須要完成的夢想，也從未去計畫任何事，「我只是覺得當一個機會掉在我面前的時候，我不會輕易去放過它。」話音剛落，謝安手舞足道表演著《鐵達尼號》女主角Rose在垂死邊緣抱著木板求生存的樣子，「我認知到自己很普通，所以任何出現在我眼前的機會，我都會死命地抱住它。」如今好萊塢面臨變革，謝安盼能找回從前「Nothing to lose」的自信，再次帶領數字王國破風前行。