專訪／AI掀變革！領頭羊地位不好坐　謝安坦言心境如《奧本海默》

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近期AI掀起變革，數字王國作為虛擬人領頭羊正式進入到全新的紀元，然而，因部分好萊塢影業人員感受到AI對自身生計的威脅，展開長達百日的罷工潮，使得公司經營蒙上一層陰影。
謝安提到，在工業革命以及網際網路大爆炸的年代，蒸汽機的問世和網路的普及取代大量的勞力，當時人們的心境與現在AI崛起時進入一個未知領域的感覺極為類似，「就像駛著一艘很小的船，進到沒有邊際的風暴裡頭 」，但10年、20年過後，當生活充滿AI，人們也習以為常，只是現在恰巧碰上傳統知識在被更新、在被顛覆的十字路口，「也因如此，即使好萊塢的罷工結束後，它也不再是以前的好萊塢，將會是全新的好萊塢。」
當數字王國在享受「2023洛杉磯傑出企業Top25」的榮譽時刻之際，謝安的危機感卻因科技浪潮以及好萊塢的變革而湧現，他形容現在的心境，就如同電影《奧本海默》的一段內心戲，原子彈之父Oppenheimer為了拯救世界，必須冒著可能會摧毀世界的風險，比德國人還要領先製造出原子彈，「我有一樣的感覺。」AI一方面是創作者福音，另一方面很有可能一不小心將變成扼殺創作的主謀， 但若3年內公司沒有做出屬於自己的核子武器，而是對手掌握了技術，數字王國等於被滅頂，不再有存在的價值 ，「我的危機在於，我該如何在掌握技術的同時，還能善用這麼強大的力量，去抓住科技與藝術結合的平衡點。」
針對AI科技在藝術領域的發展前景，謝安認為，未來若只要文字即可做到好萊塢等級的內容時，普羅大眾皆可用YouTube、Instagram、TikTok做出10至15分鐘好萊塢等級的內容，到了那個時候，將是內容世界被顛覆的時間點，屆時，精彩的內容將不再被好萊塢與少數電影製片廠壟斷，「而高手來自於民間，內容也產自於民間。」
近期數字王國受邀參訪NVIDIA、Meta等AI相關頂尖企業，並進行溝通合作，雖然其中的計畫多無法透露，但他表示，數位王國虛擬人等數位資產的累積，恰巧是這些矽谷公司所沒有的，而在AI浪潮下，需要集思廣益所有的合作夥伴，密切綁在一起後發揮各自所長顛覆社交場景。
數字王國在過去除了透過電影、廣告、遊戲讓虛擬人科技進入大眾視野外，更跨界締造鄧麗君、馬丁路德等諸多不同領域的傳奇虛擬人，撇除影視產業，謝安也看好教育與醫護2大AI應用場景，他認為教育市場無限大，除此之外，全球人口高齡化已成為不可逆轉的社會問題，故兩者可望帶動AI發覺全新商機，轉往有別於以往的方向發展。
然而，在透過數位資產形塑龐大商機的同時，道德問題、犯罪行為也將接踵而至，「如同狄更斯所說的，這是最好也是最壞的時代」，他不斷提醒自己，公司在未來的2、3年裡，找到定位固然重要，但也須時刻避免誤觸「紅色領域」。