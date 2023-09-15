產業衝擊反思人文道德！人工智慧年會登場　談生成式AI技術與革新

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賴清德指出，AI影響力越來越生活化，我們很清楚知道，AI需要大量運算，AI越發展對台灣實力很強的資通訊產業是極好的機會。尤其在地緣政治變化下，產業鏈重組，台灣的地位也越來越重要，相信台灣的智慧之窗、國力越來越強。而政府有責任讓每個地方、每個人都能使用到AI，並進一步帶動經濟發展。
廣達董事長林百里在專題演講上表示，在他眼中AI就像是科技革命，笑說自己要像國父一樣有革命精神來經營了。他認為AI就是國力，強調這樣形容一點都不誇張，而台灣在這當中有很強的競爭優勢。再提到AI與人類的價值觀的部分，林百里說「免驚啦！」，AI的崛起就像來到再啟蒙時代，大家都會設法尋找當中平衡且合理的發展，認為人類與AI共舞是可行的。
2023年被視為生成式AI（Generative AI）元年，台灣人工智慧學校基金會面對AIGC應用寒武紀大爆發，在今年3月與6月連續舉辦了兩場AIGC衝擊工作坊，緊接著在9月的2023 Taiwan AI Academy Annual Conference 台灣人工智慧年會，主題為「生成式 AI 開啟的技術與產業革新 / Generative AI: Unleashing Technology and Industry Innovations」為2023年的AIGC三部曲，全面揭示這波生成式AI所掀起的產業衝擊浪潮。
今年的台灣人工智慧年會除了最核心的大語言模型（LLM）外，特別於中研院學術活動中心增設人文主題場，包含了生成式AI在法律、教育、人資、設計與智慧服務的應用分享，讓非理工背景的專業人士也能大面積快速了解AI在各種生產場域的最新應用，反思人文價值或道德相關議題。2023年台灣人工智慧年會以議題宣告，用AI人機協作的時代已正式來臨，創新工作流與躍進生產力值得每個人起而行進場一窺堂奧。