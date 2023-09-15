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基泰害大直民宅塌　蔣萬安宣布「損鄰規則」新制：納入第3方認定

▲台北市長蔣萬安視察大直街陷落民宅最新處理狀況。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.09.15）
▲台北市長蔣萬安視察大直街陷落民宅最新處理狀況。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.09.15）

記者呂炯昌／台北報導

基泰建設「基泰大直」建案日前因施工不慎造成大直街94巷民宅大規模傾斜，傳出前台北市長柯文哲任內修改《建築施工損鄰事件爭議處理規則》，讓建商可「球員兼裁判」。對此，台北市長蔣萬安今（15）日宣布修訂台北市《建築施工損鄰事件爭議處理規則》，並說明新制度6大要點，包括增加第三方認定，判定時間由現行14日縮為3日，以及鄰房損壞認定，新增第三方專業公會等。

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蔣萬安今日上午再度前往大直街民宅坍塌現場勘災，蔣萬安受訪時表示，針對基泰大直建築工地事故，由建築師以及技師進行公共安全及損鄰鑑定，遭外界質疑建商「球員兼裁判」的問題，他也要求都發局、建管處針對現行相關法令、規定、SOP檢討，昨天召開會議後，裁定修正台北市《建築施工損鄰事件爭議處理規則》。

針對《建築施工損鄰事件爭議處理規則》新制度，蔣萬安指出，第一、當住戶申請損鄰協調，現行只有起、承、監造人進行勘查，改為增加由「台北市政府都發局」及「第三方專業技師」會同現勘；第二、現勘第一時間公共安全的判斷，現行規定是由建商的監造人和技師做安全認定，新制改為加入第三方技師公會複合，而且安全認定時間由現行14日縮短為3日；一旦發現有公安疑慮，會立即勒令停工，並要求承造人提出緊急應變措施以及安全維護計畫，絕對以住戶、市民安全為最高指導原則。

蔣萬安表示，第三、對於鄰損認定是否由施工造成，現行是由建商與建築師認定，新增第三方專業公會的複核，不再只是現行只有建商的建築師和技師認定而已；第四、如果住戶不服鄰損認定的結果，可要求第三方鑑定，鑑定費用由建方優先支付；第五、未來只要經過專業判定，發現有公安疑慮，發現要勒令停工的不良廠商，相關的建照號碼、建案地點、起造人、承造人、監造人及相關承包廠商等資訊，都將會公告上網週知。

蔣萬安說，第六、從這個（9）月起，針對全台北市的地下室開挖階段工地，提高查核頻率，過去對深開挖的工地沒有進行清查，新制改為每個月進行全面清查；蔣萬安強調，每一季一定落實工地總檢查，如果建築師、專業技師涉及簽證不實，就馬上移送懲戒，防範類似重大工安意外再次發生。

▲台北市長蔣萬安視察大直街陷落民宅最新處理狀況。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.09.15）
▲台北市長蔣萬安視察大直街陷落民宅最新處理狀況。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.09.15）
▲北市公布修正後《損鄰事件爭議處理規則》，納入第三方專業單位認定機制，鄰房不服的鑑定費由建方先支付。（圖／建管處提供）
▲北市公布修正後《損鄰事件爭議處理規則》，納入第三方專業單位認定機制，鄰房不服的鑑定費由建方先支付。（圖／建管處提供）
▲北市將第三方公正、客觀的「損鄰處理模式」納入損鄰規則修正，成為全國納入立法先例。（圖／建管處提供）
▲北市將第三方公正、客觀的「損鄰處理模式」納入損鄰規則修正，成為全國納入立法先例。（圖／建管處提供）

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