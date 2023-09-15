iPhone 15今晚預購！8成果粉直衝Pro系列 這顏色「有貨就先訂」
蘋果iPhone 15今（15）晚8時開放預購，共有4款同步登場，包含iPhone 15、iPhone 15 Plus，以及Pro系列的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max。電信商也搶先展開預約，根據中華電信統計，果粉最想購買機型為iPhone 15 Pro、15 Pro Max高達8成。顏色部分，藍色鈦金屬、原色鈦金屬都很受到歡迎。其中原色鈦金屬是遠傳熱銷冠軍。
記者周淑萍/綜合報導
今年iPhone 15系列全面改為USB-C充電孔，前代14 Pro系列專屬的動態島也全面導入iPhone 15系列；而今年iPhone 15 Pro系列則首次採用鈦金屬材質，根據遠傳預約登記資料統計，喜好度最高為「原色鈦金屬」，藍色鈦金屬第二；iPhone 15不意外則以「粉紅色」最受青睞。機款方面，近半數果粉直接攻頂，以iPhone 15 Pro Max最感興趣，iPhone 15 Pro第二、iPhone 15第三；容量則以256GB最受歡迎，獲得過半數的預約民眾喜愛。
老大哥的中華電信，在官方LINE帳號舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」統計，果粉最想購買機型為iPhone 15 Pro和15 Pro Max高達8成，以容量256G最多，佔5成；其中，最受果粉青睞的新機顏色前三名為藍色鈦金屬、原色鈦金屬，白色鈦金屬；至於iPhone15系列顏色，則同樣以粉紅色最受歡迎。
今年iPhone 15全系列皆導入「動態島」螢幕設計與USB-C連接器。iPhone 15 Pro系列配備A17 Pro晶片，為首款採用航太等級鈦金屬設計iPhone，是歷來最輕盈Pro機型；iPhone 15 Pro Max加入120公釐5倍光學變焦，相當受到果粉關注。iPhone 15/15 Plus配備A16仿生晶片，鏡頭升級到4800萬像素主鏡頭，提供黑色、藍色、綠色、黃色、粉紅色。