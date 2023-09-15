男子持刀刺殺樓上鄰居夫妻 兒目睹父母亡恐出現創傷反應
高雄武廟路大樓在今（15）日發生男子持刀刺殺樓上鄰居夫妻的兇殺案，專案小組在屏東縣林邊鄉臨海路前逮捕吳嫌，但小孩目睹父母遭刺身亡畫面恐出現哭泣、焦慮等創傷反應，高雄市社會局表示，此時需要熟悉的親人的照顧陪伴，後續社工會持續關心孩子的受照顧情形。
記者鄭婷襄／高雄報導
63歲的吳姓男子與居住在樓上的35歲羅男、36歲蔡女夫妻倆長期有噪音糾紛，吳男在今日上午7點許，持刀上樓刺殺被害人2人後逃逸，119獲報到場時兩人已無生命跡象，專案小組10點30分在屏東縣林邊鄉臨海路前逮捕吳嫌，吳嫌坦承行兇，並表示作案兇器及衣物已丟棄，餘保持緘默，全案將依涉嫌刑法殺人罪嫌移送，並建請羈押。
年幼的小孩目睹雙親身亡，社會局今日上午接獲警政通知，派社工至現場協助安撫孩子，2位孩子（6歲及5歲）並交由親屬安置照顧，後續社工會關心孩子的受照顧情形，也會連結教育局的輔導資源協助家屬陪伴孩子。
高雄市社會局家防中心主任李慧玲指出，孩子目睹重大暴力事件，要留意出現創傷反應，如哭泣、焦慮、情緒起伏過大，以及反覆回想起事件、沒有安全感、迴避不想談，甚至自責。此時需要熟悉的親人的照顧陪伴，讓孩子維持生活的規律性，提供放心安全的環境；後續社會局將透過諮商輔導等協助孩子表達內心感受，關照身心混亂狀態，及留意特殊身心議題的處理。