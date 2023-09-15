上學前「目睹父母遭鄰居砍殺」！2幼童頓失所依 社會局曝現況
高雄苓雅區羅姓夫婦今（15）日上午在住家遭砍身亡，疑似因為長期發出噪音，導致樓下鄰居吳姓男子不滿，因而持刀行兇，令人心疼的是羅姓夫妻2人年僅6歲、7歲的2名兒子，當場目睹全程，事後緊急跑到管理室尋求協助；高雄市社會局接獲通知後，已隨即派社工前往現場，由於兩名幼童的親友也住在同棟大樓，目前由親友代為照顧。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，今天上午7時50分許獲報，苓雅區武廟路有一對夫妻疑遭砍殺，警、消趕抵大樓，發現羅姓男子（36歲）和蔡姓妻子（35歲）分別中刀死亡；根據初步調查，住在13樓的吳姓男子（63歲）疑似不滿樓上鄰居長期發出噪音，持刀上樓砍殺羅姓夫妻，隨後立即逃逸。
兩人遇害後，家中2名年僅6歲、7歲的2名兒子，當場目睹全程，第一時間跑下樓向管理室求助報案，全案才曝光；根據現場住戶表示，吳嫌與鄰居羅姓夫婦一家四口，疑似因長期噪音發生糾紛，幾週前雙方才爆發過爭執，不排除是因為此糾紛引發殺機。
警方已於在10點30分在屏東枋寮逮補吳嫌，他已更換過身上衣物，身邊沒有發現犯案兇刀，落網後坦承犯案，對於案情及兇器丟在哪都保持緘默；根據初步調查，吳嫌過去是汽車保養廠的員工，目前已退休，但也沒有就醫紀錄，全案仍需進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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