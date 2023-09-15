台電與超強連鎖咖啡店聯名！5款新品搭上文青日月潭杯墊超吸睛

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台電指出，日月潭底泥來自大觀水力發電廠，為調節與增進水庫有效蓄水量，台電每年皆會投入清淤，台電文創團隊將潭底泥土再利用變身人孔蓋造型杯墊，經過高溫窯燒後帶有秋季色調的粉嫩橘紅。
野咖聯名活動期間，台電文創官網全館商品7折起，除了經典商品人孔蓋杯墊外，台電也主打由退役變電箱門板裁切製成的隔熱墊，無論是彩繪款、離島款或貼紙款，每片退役板材都曾在大街小巷駐足，承載自身獨有的風景與故事，是外出野營的好夥伴。另有「好咖滿額贈」活動，依消費可獲得野咖浸泡式咖啡組、POWER開運糖與山水造型徽章等好禮，贈品採限時限量。
台電也透露新產品計畫，目前正以水力電廠發電設備退役零件進行測試，預計明年推出。台電文創也將與cama café攜手參加10月6日至15日在台北松山文創園區的「松市」活動，邀請民眾出門踏青逛市集，並可同享野咖聯名優惠把人氣文創商品帶回家。
台電文創設於2018年，結合自身發電產生副產品、退役設備及回收料件資源等投入循環經濟再利用，至今已使用超過3公噸煤灰、2.4公噸底泥、3700片變電箱與3300顆線路絕緣陶瓷礙子等，並與國內近20個設計品牌合作。歷數過去開發的商品，無論是煤灰杯墊、礙子燈座、或利用電桿回收木料製成的閱讀燈，都顛覆外界對台電的想像，本次聯名合作更透過「喝咖啡」的日常休閒，同步響應循環經濟。