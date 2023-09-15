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監察院要查大直民宅坍塌！蔣萬安：對現行規定、SOP檢討

▲台北市長蔣萬安視察大直街陷落民宅最新處理狀況。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.09.15）
▲台北市長蔣萬安視察大直街陷落民宅最新處理狀況。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.09.15）

記者呂炯昌／台北報導

基泰建設「基泰大直」建案上週疑似因施工不慎造成大直街94巷民宅大規模傾斜，傳出監察院要調查。台北市長蔣萬安今（15）日表示，北市府對於現行相關 法規、規定、SOP以及機制做了全面的檢討，都發局、建管處如果有任不法情事，一定會依法辦理。

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蔣萬安今日上午再度前往大直街視察坍塌民宅最新處理狀況，媒體詢問，現在回家的住戶只有62戶，比例還是很低，北市府如何讓住戶安心？蔣萬安表示，今天開始會有3天的時間，北市府請技師公會陪同每一位住戶，逐戶分區進行相關鑑定以及檢測，包括住戶反映龜裂問題，或是房屋受損等任何狀況都會做成紀錄造冊，這部分就是要確保住戶回來居住的安全，以及讓住戶確定房屋有無安全上的疑慮，都會請技師公會派員協助進去做相關監測。

媒體進一步詢問，如果居民不敢住了，需要後續賠償，市府這邊會怎樣因應？蔣萬安回答，北市府會協助住戶爭取相關權益。媒體問，安置到22日之後，住戶怎麼辦？蔣萬安表示，市府都會積極協調，也跟住戶溝通，現在有些住戶陸續回來，今天開始連續3天逐戶協助住戶了解整個屋況，會做紀錄以及造冊。

媒體追問，是否會評估一起重建包含在都更的範圍？蔣萬安表示，他已經請都發局朝向公辦都更的方向來研議，會進行相關的試算，也會聽取住戶的意見。

在都更的部分，現在住戶意見紛歧，目前意見調查如何？蔣萬安表示，前天晚上跟住戶召開座談會，現階段所關心的是安置，以及儘快讓住戶生活方面(工作、上課)能得到協助，所以市府成立了安置小組、災損評估小組，並設置單一窗口。後續關於重建的問題，住戶們也有提出各項意見，他也請都發局朝向公辦都更的方向擬定方案，現在也積極地研議當中，北市府會持續與住戶溝通了解意見。

對於監察院要調查，蔣萬安表示，今天正式向大家做了報告，北市府對於現行相關的法規、規定、SOP以及機制做了全面的檢討，接下來就會針對《施工工地損鄰事件處理規則》來修訂，所以今天提出的6點就是接下來明確要來進行的。

媒體接續問到，對於過去的檢討，建管處、都發局有沒有人要負責？蔣萬安表示，北市府都會來釐清事實，一定會徹底了解，如果有任不法情事，一定會依法辦理。

▲北市公布修正後《損鄰事件爭議處理規則》，納入第三方專業單位認定機制，鄰房不服的鑑定費由建方先支付。（圖／建管處提供）
▲北市公布修正後《損鄰事件爭議處理規則》，納入第三方專業單位認定機制，鄰房不服的鑑定費由建方先支付。（圖／建管處提供）

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