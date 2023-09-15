監察院要查大直民宅坍塌！蔣萬安：對現行規定、SOP檢討

我是廣告 請繼續往下閱讀
媒體進一步詢問，如果居民不敢住了，需要後續賠償，市府這邊會怎樣因應？蔣萬安回答，北市府會協助住戶爭取相關權益。媒體問，安置到22日之後，住戶怎麼辦？蔣萬安表示，市府都會積極協調，也跟住戶溝通，現在有些住戶陸續回來，今天開始連續3天逐戶協助住戶了解整個屋況，會做紀錄以及造冊。
媒體追問，是否會評估一起重建包含在都更的範圍？蔣萬安表示，他已經請都發局朝向公辦都更的方向來研議，會進行相關的試算，也會聽取住戶的意見。
在都更的部分，現在住戶意見紛歧，目前意見調查如何？蔣萬安表示，前天晚上跟住戶召開座談會，現階段所關心的是安置，以及儘快讓住戶生活方面(工作、上課)能得到協助，所以市府成立了安置小組、災損評估小組，並設置單一窗口。後續關於重建的問題，住戶們也有提出各項意見，他也請都發局朝向公辦都更的方向擬定方案，現在也積極地研議當中，北市府會持續與住戶溝通了解意見。
對於監察院要調查，蔣萬安表示，今天正式向大家做了報告，北市府對於現行相關的法規、規定、SOP以及機制做了全面的檢討，接下來就會針對《施工工地損鄰事件處理規則》來修訂，所以今天提出的6點就是接下來明確要來進行的。
媒體接續問到，對於過去的檢討，建管處、都發局有沒有人要負責？蔣萬安表示，北市府都會來釐清事實，一定會徹底了解，如果有任不法情事，一定會依法辦理。
更多「北市大直民宅塌陷」相關新聞。