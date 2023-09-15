高市登革熱藥劑劑量超標30倍？議員怒：蚊子沒死人先中毒
登革熱疫情持續延燒，高雄本土登革熱已累計274例，高雄市議員鍾易仲接獲民眾爆料，指衛生局為壓下疫情，竟要求廠商除蟲菊酯類除蟲藥劑量加大30倍，將除蟲菊酯加水稀釋由1:500改為1：16，防治登革熱要進入家戶噴藥，濃度超標藥劑若有殘留，會嚴重影響市民健康。
記者鄭婷襄／高雄報導
鍾易仲表示，衛生局在罰蛋農時官威很大，一天沒說明就開罰30萬，如今自己傳出疑似健康重大危害事件，希望衛生局能在最短時間說明為什麼要加大藥劑量？將除蟲菊酯加水稀釋由1:500改為1：16是誰決定的？有沒有市民反映身體不適？希望衛生局發揮刮別人鬍子的效率，立刻對外說明並檢討用藥指引，絕不能為了衝業績、交成績而戕害市民健康。
高雄登革熱呈現多點散發、甚至社區群聚風險。市府無法控制疫情，除了加強民間廠商噴藥滅蚊工作，更向中央請求支援化學兵支援消毒。然而在增加消毒人力之外，市府竟然也悄悄增加了藥劑量，鍾易仲說「這種引鳩止渴的行為未必能成功滅蚊，卻對環境和人體有絕對傷害」。
鍾易仲接獲爆料指出，環境用藥分為除蟲菊酯、有機磷酸酯兩類殺蟲劑，高雄都有使用。高雄使用必飛滅殺蟲劑，其主要成分正是除蟲菊酯類裡的賽滅寧，依據該產品筒身使用說明，用來防治蚊子時必須加水稀釋250到500倍才能夠安全使用，否則會引起倦怠、頭痛、嘔吐等中毒癥狀。
然而據市政府8月14日小港區前進指揮中心會議結論，衛生局竟要求廠商將賽滅寧等「除蟲菊精」類藥劑稀釋濃度調為1比16，足足超標30倍。登革熱噴藥有時要進入家戶，如果這麼高濃度的藥劑殘留家中，被誤觸或誤食之後，難道沒有後遺症嗎？衛生局必須站出來解釋為何要加重劑量？有沒有民眾反映身體不適？環保局也要說明藥劑超標對環境有哪些危害和影響？