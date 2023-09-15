iPhone 15今晚8時預購！容量買多少剛好 檢查手機「這裡」秒懂
蘋果iPhone 15今（15）晚8時開放預約，預計9月22日開賣，不少舊代用戶會搶在這一波換機升級，但問題來了，究竟該買多少容量才夠？目前以128GB價格最好入手，但如果手機用很常用來拍照、錄影，容量可能需要再加碼才會夠。但也別一口氣衝到512GB甚至1TB的大容量，可要花上不少錢，建議先到設定檢查舊手機的容量再來選擇。
記者周淑萍/綜合報導
想要下訂新款iPhone 15系列手機，該買多少容量，不用憑感覺，最好的方式就是檢視舊手機目前的儲存空間，檢查的路徑為：設定→一般→iPhone儲存空間，會一口氣秀出手機內已經使用的容量有多少，iPhone還會提供建議移除未使用的App，並揪出哪些是肥大App，如果用不到就可以進一步刪除。
整理完畢後，用戶就可以自行評估新機準備要用幾年，目前舊手機平均一年用掉多少空間等下去評估，舉例來說，如果舊機已經用了將近100GB，接下來勢必要用到256GB才會足夠。
此外，如果熱愛拍照，習慣用Apple ProRAW格式拍攝照片，或是4K / ProRes格式拍攝影片的專業用戶，就只能直上512GB甚至1 TB容量才足夠裝下肥大的高規格影像。一般日常用戶256GB會是一個安全的選擇。