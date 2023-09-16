北市鄰損條例被質疑「球員兼裁判」　技師公會籲：應增第三方單位

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徐茂卿表示，目前六都的鄰損條例與處理規則差距都並不大，但台北市目前最大的問題是，接獲到鄰損通報之後，初步安全認定書是由監造方以及承造方和工程人員認定，所以會有「球員兼裁判」之嫌。
舉例來說，若是有人家裡發生鄰損造成生活不便，但由建商的人來做初步安全報告時，製造問題與鑑定問題的都是同一方的人，也會讓人懷疑是否有勾結；所以他認為，應該至少要有一個第三方的工程鑑定單位，以及市府的人員陪同到場勘查，在做綜合認定以及確認後，擬具初步安全認定書再送至都發局備查，才能打消這個疑慮。
至於鑑定單位部分，徐茂卿說，他建議以四大公會，也就是中華民國大地工程技師公會、台北市結構技師公會、台北市建築師公會、台北市土木技師公會為準；他也透露，自從大直民房倒塌案發生之後，台北市要做全市181處工地勘察，目前每一處工地都有請四大公會的人到現場，未來市府應該也會朝這個方向修訂。
徐茂卿表示，在鄰損條例修訂上，他認為公權力的介入也非常重要，以後若有疑義、市議員要調資料，或是鄰損後的資料對照都會比較清楚，在事件發生後要如何決定該工地施工或是停工都會有詳盡的鑑定報告。
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