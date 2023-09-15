柯文哲要再討論干政定義　黃暐瀚：拜託你不要選　中華民國會完蛋

議員質疑登革熱藥劑劑量超標30倍　高市：緊急防治20年來均是如此

▲高雄市衛生局表示，針對登革熱，高雄市所選用室內外噴灑藥劑均屬環境部登記的「環境衛生用藥」，專家表示對人類毒性低、對蚊子毒性較高。（示意圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市衛生局表示，針對登革熱，高雄市所選用室內外噴灑藥劑均屬環境部登記的「環境衛生用藥」，專家表示對人類毒性低、對蚊子毒性較高。（示意圖／高雄市衛生局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

高雄市議員鍾易仲接獲爆料，指衛生局為壓下疫情，竟要求廠商除蟲菊酯類除蟲藥劑量加大30倍，將除蟲菊酯加水稀釋由1:500改為1：16，衛生局說明，高雄市所選用室內外噴灑藥劑均屬環境部登記的「環境衛生用藥」，專家表示對人類毒性低、對蚊子毒性較高，20年來均是如此執行緊急防治，無所謂加大劑量、傷害人體或環境之說，在社區配合孳清之下，能有效阻止疫情回燒蔓延。

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生局說明，2023年截至9月14日為止登革熱本土個案數全國共7452例、高雄市274例，高雄市登革熱防疫工作在市府防疫團隊與市民朋友共同努力下，鳳山區文福里、壽山國家公園步道、旗津區及梓官區均依此執行噴藥防疫，目前均已解除疫情風險管制。

國家衛生研究院登革熱防疫首席專家陳錦生說，目前台灣所使用於室內噴灑藥劑都屬於環境部登記的「環境衛生用藥」，且其毒性較一般的「農藥」低。登革熱防治室內噴灑藥劑目前使用的主要是「合成除蟲菊類」如第滅寧、賽滅寧、亞滅寧、百滅寧均為低毒藥劑。至於室外噴灑的有機磷劑為亞培松，也是屬低毒性藥劑。

衛生局表示，防疫噴藥的「安全性」優先是衛生局一貫的專業堅持，「安全性」評估乃依據臨床毒物學原理及環境衛生用藥仿單LC50（半數致死濃度）、LD50（半數致死劑量），計算噴藥流量及有效成份劑量嚴控安全範圍之內定為環境衛生用藥施藥標準。具有多年防疫經驗公共衛生專家高雄醫學大學職業及環境醫學科醫師莊弘毅教授表示，用於室內噴藥滅蚊的主成分合成除蟲菊酯對於哺乳類相對安全，請市民朋友安心配合緊急防治滅蚊工作。

衛生局並指出，經查2019年高雄本土登革熱病例共58例（當時執行噴藥的稀釋比例亦與現在相同）。自2003年起衛生局選用環境衛生用藥均參酌中央「抗藥性評估報告」，並經過「噴藥滅蚊生物檢定」，以高雄市本地「埃及斑蚊」之「幼蟲」或「成蚊」為標的，取用特定藥劑濃度進行系列稀釋，在模擬既定社區防治緊急防治情境下進行藥效測試，符合理想狀況下室內「空間噴藥」密閉30分鐘「成蚊」達「擊昏率」100%、「致死率」100%最適濃度為指定稀釋倍數，「殘效噴藥」則以30分鐘「幼蟲」致死率100%為標準。因應登革熱防疫所需，經適切評估後提高藥劑比例，屬於「緊急防治」，在安全的前提下達成有效防疫；且20年來均是如此執行，並無所謂加大劑量之說。

高市登革熱藥劑劑量超標30倍？議員怒：蚊子沒死人先中毒

男子持刀刺殺樓上鄰居夫妻　兒目睹父母亡恐出現創傷反應

台電人員深陷至胸泥淖　高雄、台南消防耗費6小時終救出

有獎金！高雄檢舉肇事逃逸致人傷亡　最高可領6萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞