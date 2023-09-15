議員質疑登革熱藥劑劑量超標30倍　高市：緊急防治20年來均是如此

我是廣告 請繼續往下閱讀
國家衛生研究院登革熱防疫首席專家陳錦生說，目前台灣所使用於室內噴灑藥劑都屬於環境部登記的「環境衛生用藥」，且其毒性較一般的「農藥」低。登革熱防治室內噴灑藥劑目前使用的主要是「合成除蟲菊類」如第滅寧、賽滅寧、亞滅寧、百滅寧均為低毒藥劑。至於室外噴灑的有機磷劑為亞培松，也是屬低毒性藥劑。
衛生局表示，防疫噴藥的「安全性」優先是衛生局一貫的專業堅持，「安全性」評估乃依據臨床毒物學原理及環境衛生用藥仿單LC50（半數致死濃度）、LD50（半數致死劑量），計算噴藥流量及有效成份劑量嚴控安全範圍之內定為環境衛生用藥施藥標準。具有多年防疫經驗公共衛生專家高雄醫學大學職業及環境醫學科醫師莊弘毅教授表示，用於室內噴藥滅蚊的主成分合成除蟲菊酯對於哺乳類相對安全，請市民朋友安心配合緊急防治滅蚊工作。
衛生局並指出，經查2019年高雄本土登革熱病例共58例（當時執行噴藥的稀釋比例亦與現在相同）。自2003年起衛生局選用環境衛生用藥均參酌中央「抗藥性評估報告」，並經過「噴藥滅蚊生物檢定」，以高雄市本地「埃及斑蚊」之「幼蟲」或「成蚊」為標的，取用特定藥劑濃度進行系列稀釋，在模擬既定社區防治緊急防治情境下進行藥效測試，符合理想狀況下室內「空間噴藥」密閉30分鐘「成蚊」達「擊昏率」100%、「致死率」100%最適濃度為指定稀釋倍數，「殘效噴藥」則以30分鐘「幼蟲」致死率100%為標準。因應登革熱防疫所需，經適切評估後提高藥劑比例，屬於「緊急防治」，在安全的前提下達成有效防疫；且20年來均是如此執行，並無所謂加大劑量之說。