新北市重陽禮金下月18日起入帳 70萬人受惠、總發放金額12億
行政院會拍板公布明年8+1項社會福利津貼調整，新北市政府社會局今（15）日也宣布，新北市長侯友宜為感念長輩對社會、國家和家庭的貢獻與付出，每年致贈重陽禮金給長輩，而且從1,500元起跳，最高至百歲人瑞20,000元。預計10月18日匯款入帳；採現金領取者，將於10月21日起由29區公所在指定地點發放，預估會有70萬3,687人受惠，總發放金額為12億餘元。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府社會局長李美珍表示，凡是設籍新北市滿一年以上，且在重陽節當月年滿65歲者，市府都會循例致贈禮金，表達敬老尊賢心意；其標準為65至79歲1,500元，80至89歲2,000元，90至99歲5,000元，百歲人瑞則每人致贈2萬元。目前全市人瑞共有880位，將由各區長代表侯友宜親往致贈。
李美珍強調，新北市友善長輩不僅每年致贈重陽禮金，補助老人健保費，還持續推動老人共餐、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、動健康等政策，並鼓勵長輩參加松年大學或數位學習等社會參與，讓每位長輩都能「安居樂業、幸福有感」。
新北市政府社會局提醒，領取現金者，需攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取，如本人不便領取，也可以由代領人攜帶受領人和代領人的身分證及印章領取。現金領取至12月29日止，逾期將不再受理。