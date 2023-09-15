車長逼近5.3米 小鵬X9純電MPV超大七人座規格公佈
先前我們預告過小鵬汽車即將推出純電大型MPV車款X9，現在他們已經向中國工信部遞交專利申請書，這輛車長逼近5.3米的正七人座車型，擁有兩種不同的動力規格配置，最大馬力可以來到496匹，雖然續航里程尚未公布，但極速已經知道會是200km/h，接下來在純電七人座市場當中將會掀起一場戰爭。
Carture 車勢文化
現在中國工信部的網站上可以看到這輛X9的相關規格資訊，而在外觀部分也已經完整退去偽裝貼紙，這輛車看起來有點像是特斯拉Cybertruck以及Honda Odyssey兩者的結合，擁有稜角分明的外觀加上線條感十足的配置，而後方箱體設計部分也不會太過笨重，透過收斂線條的設計打造出一輛前衛感十足的車輛，可惜的是現在還沒辦法看到內裝的配置，但是整體車長逼近5.3米，而前後懸又非常的短，肯定會帶來豪華舒適的內裝表現。
車身尺碼部分車長5,293mm、寬1,988mm、高1,785mm，這是該品牌最大的車輛，而動力部分將有單馬達與雙馬達的配置，前者擁有315匹最大馬力，後者則再加上一具181匹的馬達，創造出496匹的綜效馬力，而電池容量部分尚未公布，但是車重表現單馬達為3,125公斤，雙馬達為3,210公斤，極速表現則是200km/h，相信在這樣的車重下應該會配置容量相當大的電池組，而續航里程還有待正式發表才會知道，預計在年底之前就會看到這輛車的全貌。