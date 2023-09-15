高虹安鞠躬致歉！澄清市府人員多未與李忠庭接觸：未曾踏進市長室
新竹市長高虹安深陷爭議風波，民眾黨13日證實，高虹安請辭新竹黨部主委、黨中央選舉決策委員會及中央委員，其中中央委員一職獲慰留，今（15）日稍早，高虹安在個人臉書上向社會大眾、市民朋友們致歉，並強度「李先生絕無干涉市政決策或參與市府會議」，而她也承諾「從今日起，虹安正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬待。」
記者林莞茜／綜合報導
高虹安在臉書上發布道歉影片，並附上文字指出，對於近期諸多紛擾及輿論，佔用大量媒體版面，在此先向社會大眾、市民朋友們致歉。高虹安說，自就任市長以來，市政府內包含副市長、秘書長、局處首長等人，大多數皆未與李先生接觸或交談過，僅極少數與李先生已有私交之舊識市府人員，與李先生仍有朋友間的互動往來，李先生也未曾踏進市長室一步，如偶有在市府後方停車場等候本人下班時，皆依規通報申請來賓車位，絕無如外界所傳其擁有專屬車格。
高虹安強調，李先生也絕無干預任何市政決策或參與任何市府會議，但近日因其與任職市府友人間之互動造成疑慮，甚至引發外界諸多質疑與批評，她仍須為自身及市府同仁不夠嚴守公私分際而負起責任，並向社會大眾深切致歉。未來，她也會用最嚴格標準要求自己和團隊，沒有任何模糊空間，「從今日起，虹安正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬待。」
高虹安也說，作為承載新竹市民期待的民選首長，她很清楚，社會越嚴格的要求，越多的關注，代表的是越深的期待。她感謝社會各界批評和提出建言的聲音，她也會用更高標準審視自身，也再次感謝包含錢前局長和議員等人的監督指教。「我和市府團隊將更加努力，更嚴格自持，時時自省，但求不負市民託付」，最後也再次為近期紛擾及輿論，向社會大眾、市民朋友們致上最深的歉意。