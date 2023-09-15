高虹安陷「男友干政」風波！柯文哲直言：應公布調查結果以昭公信
新竹市長高虹安近期深陷「男友干政風波」，面對指控和質疑，高虹安稍早在臉書上向社會大眾、市民致歉，民眾黨主席柯文哲今（15）日進一步提到「高虹安說許多爆料都是子虛烏有」，而他也提醒高虹安「應該先釐清事實的真相，並公布調查結果，才能昭公信。」
記者林莞茜／綜合報導
新竹市前文化局長錢康明「被請辭」後，接連爆料新竹市府內幕，還指控新竹市長高虹安的男友李忠庭涉干政，民眾黨13日證實，高虹安已請辭新竹黨部主委、黨中央選舉決策委員會及中央委員，其中中央委員一職獲慰留。
面對風波，身為民眾黨主席的柯文哲表示，他擔任台北市長8年，當然清楚公務人員利益衝突迴避的原則與必要性，過去在台北市有廉政公約，民眾黨內部也有相關準則，會按情節輕重處以申誡、令當事人發布公開聲明、暫停黨權、開除黨籍等處分，先調查、釐清，再依據規定辦理，不錯殺、不徇私、更不會護短，因此他認為「高虹安一定明白，家屬或友人都不應參與市府局處政策討論與執行，這是保護公務體系運作、也保護自己。」
柯文哲也說，針對外界傳言紛紛，高虹安已經向他說明，「許多爆料都是子虛烏有」，而他也有提醒高虹安，應該先釐清事實的真相，並公布調查結果，才能昭公信。