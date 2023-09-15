▲台灣10萬人洗腎居全球之冠　萬芳醫院與小診所構建照護網

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腎病照護團隊 造福偏鄉病患由於慢性腎臟病患者其腎臟受損狀況複雜且經常發生共病，萬芳醫院於2019年成立腎臟病照護團隊，由腎臟病衛教師、營養師、藥師、社工師、外科團隊，進行全人照護評估，依需求提供適切的服務，針對各期別慢性腎臟病提供連續性治療照護。同時深入鄰里辦理腎臟疾病的篩檢與衛教活動，配合長照2.0計劃貼切的社區服務，落實以「社區為重，病人為尊」的創院理念。
另外針對腹膜透析遠距醫療方面，於2020年全面升級全自動腹膜透析機（APD） 系統，藉由雲端管理進行遠距監測，腹膜透析病人居家APD使用方式，提升可近性及整體醫療照護品質，於2019及2022年獲得醫策會腎臟病品質照護認證獎。
為了消弭偏遠地區慢性腎臟病患者奔波往返大醫院之苦，今年萬芳醫院與瑞和診所共同照護合作，期盼由大醫院的腎臟病照護團隊共享資源，帶領培訓瑞和診所之醫療人員，讓病人感受專業照護，成為大台北南區腎臟疾病照護的標竿和守護病人的重鎮，給予腹膜透析病人更好的就醫環境與醫療品質，並促使醫療資源能夠有效運用。
安全透析 杜絕患者交叉感染萬芳醫院洗腎中心於1997年成立，為中華民國腎臟科專科醫師訓練醫院，以及血液透析與腹膜透析護士訓練醫院。現有總床數54床，專任主治醫師5位、總醫師2位及護理人員42人。
- 為了杜絕透析患者間交叉感染，特地設立B、C肝炎透析區域。
- 人工腎臟採單一使用拋棄式，無重覆使用情形。
- 淨水設備採雙RO逆滲透及多重過濾，提供安全純淨之透析用水。
- 中心備有全新之各式透析機及種類齊全之人工腎臟以應不同患者個人化治療之所須。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59213
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