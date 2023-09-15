▲ Lamborghini與Ducati為道路安全聯手打造創新之汽、機車通訊系統

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互聯摩托車聯盟〈CMC〉是一個由兩輪車輛領導製造商組成的國際協會，成立宗旨是為了在未來將機車納入移動互聯網中，以提高騎士的安全性。而汽車製造商多年來一直在研究和開發車對車〈V2V〉通技術，CMC 也致力於添加機車〈具有不同的需求和動態〉發送的訊息，以便在未來技術成熟時可以將其標準化後，被整合到整個移動的機車和汽車車流中。
CMC 成立於 2016 年，同年Ducati加入，其成員最初致力於準確分析機車和汽車之間最危險事故的發生頻率，以及騎士所受傷害的嚴重程度，並以這項調查為起點，選擇對整體狀況最有幫助的案例，開始開發那些能夠減少發生機率與對騎士健康風險的改善方案，這項研究的一個關鍵方案，是盡可能減少主動安全系統反應時間，因為發出警示時間的快慢，會影響事故風險的高低。
為證明正在研發的系統之功效，Lamborghini提供Ducati一輛Urus，作為實驗模擬車輛，Ducati決定研究三種最關鍵和最危險的事故案例，例如將機車設定於對向車輛視野較差位置所發生的事故，或是那些將騎士置於看不見前方事故的事故等，並在這些事故中，車輛上的車載感知系統若能透過通訊系統連結，將可有助減少事故發生。
Ducati亦與多家供應商合作開發，包括負責硬體的 Bertrandt 以及負責操作系統和演算開發的 Nfiniity。在這個開發階段，原型機在機車上有一個額外的螢幕，顯示警告信號，可以讓騎士提早判斷任何危險。
Lamborghini與Ducati在Lausitzring中，分析與展示了包括 IMA（十字口移動輔助）、LTA（左轉輔助）和 DNPW（請勿超車警示）等功能情境。
例如：示範IMA（十字口移動輔助）時，模擬能見度較低的路口，如交通繁忙的十字路口，汽車由次要道路接近路口時，以障礙物刻意遮蔽汽車駕駛與汽車輔助系統對於機車的視野，但透過新系統，汽車儀錶上會發出警示圖像，提醒汽車駕駛行經路口時更為注意。
此外，當汽車欲左轉時，對向車道迎面而來的機車的辨識度也相對較低，容易芳生對撞，此時若當汽車打方向燈時，LTA（左轉輔助）功能就會提出警示提醒汽車駕駛注意。
另一個情況是，當機車行駛於大型車輛後方，被遮蔽大型車前方車況，當機車打開方向燈欲超越前車，而大車前方車輛也剛好打方向燈要左轉，就會有較高的風險，此時DNPW（請勿通過警告）功能就會得知兩輛車都打了方向燈，而對機車騎士發出警示。提醒機車騎士不要超車。
Lamborghini與Ducati所開發的全新系統在未來若能實現，勢必對提升交通安全有所助益，尤其像台灣這種機車密度極高的環境，勢必更為受用。