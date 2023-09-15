▲物理治療師邀民眾穿「孕肚裝」　體驗孕婦辛勞、了解孕產期物理治療方法

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物理治療師節快閃活動 體驗孕婦辛勞剷除痠痛孕媽咪們挺著大肚子事實上生活相當不便， 因此門諾醫院物理治療師團隊討論後，決定將「物理治療師陪您『產』除腰痛來『孕』動」作為今（2023）年物理治療師節活動主題。
門諾醫院物理治療師鍾佳臻表示，期盼藉此推廣孕產期及骨盆底肌失能的照護，同時藉由穿著孕肚體驗裝，實際體驗孕產期婦女的困擾與辛苦，也藉由衛教資訊的提供，讓更多民眾得知物理治療於孕產期間可提供的相關專業照護。
活動不只有民眾參與，門諾醫院院長吳鏘亮、副院長莊永鑣、醫事部主任卓俊宏等也受邀體驗，模擬買菜、彎腰穿鞋及走路等日常生活。親自體驗的吳鏘亮院長認為穿鞋、彎腰是最困難的部分。
孕期腰痠背痛、產後困擾 可尋求復健科物理治療此外，許多人也反映穿著孕肚裝會感到腰部不適、疲累，甚至有些腳步踉蹌，站著覺得有些吃力，但坐又坐不直，真的好辛苦。
物理治療師鍾佳臻指出，腰酸背痛是許多孕產婦的共同經驗，建議孕婦在懷孕期間，若因腰痠背痛而感到不適，甚至影響生活品質時，可尋求復健科治療，透過專業物理治療師的幫助，針對個別化評估，進行適合的相對應運動，來達到身體痠痛的緩解。
另外，物理治療師鍾佳臻也表示，若在產前就開始運動，並搭配產後復健，這些常見的不是症狀往往都會恢復、改善得更快。門諾醫院提到，若產後有漏尿、頻尿、媽媽手、下背疼痛等問題，也能透過物理治療改善，。
門諾醫院表示，希望藉此讓更多民眾知道，就醫不是只有吃藥、打針，也能以物理治療、復健等方式，舒緩身體的不適，提高生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59211
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