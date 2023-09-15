任郭台銘副手！賴佩霞直播談獲邀約心境：還有什麼比這個更勇敢
鴻海創辦人郭台銘將獨立參選2024總統大選，昨日宣布副手人選為藝人賴佩霞，不過隨後爆出「洗學歷」、雙重國籍等爭議，賴佩霞今（15）日晚間在臉書上開直播，揭露自己在一聽到邀約的時候，不到兩個禮拜就瘦了三公斤，也讓他因此沈澱思考「為什麼要做這個」，才發現碰到後跟想的完全不一樣，但他的信念「就是面對」。
記者林莞茜／綜合報導
賴佩霞說「我很認真，我想做的是我會很認真」，也提到國外的朋友給我很大的鼓勵，讓他很感動、很感謝，而他也知道有一些人會過度驚訝，但就慢慢地「我要學的東西太多」，他今年給他自己的課題是「勇敢去愛」，這也讓他反思「還有什麼比這個（決定）更勇敢的？」。
賴佩霞透露先生的反應是「既然有人邀請你就去啊」，而他也覺得「這次我覺得我不太可能有這機會再去學習了」，而選舉是一時的，人跟人之間是一輩子，所以也不段強調「我們深愛這個土地，要愛這塊土地上的每一個人」。
在直播尾端，賴佩霞也直言他不是個習慣衝突的人，「有好多事情要做、有好多計畫要做、好多事情要實現」，在昨天以前他是真的沒有想太多，就覺得是一件可以做的事、有意義、不錯、可行的事，但接下來要學習很多「很多東西我不懂，不是一件容易的事」。