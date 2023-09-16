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其中最常見的黃腰胡蜂，身體下半處腹部有黃色顯眼的腰帶，屁股後端則是黑色尾部，常見於平地。另外攻擊力最強的黑腹胡蜂，身體瘦長、全身黑色，比較容易出現在近郊淺山，請民眾多加注意。
有 3 族群易產生嚴重中毒
根據毒物中心的累計個案顯示， 611 位病人中，有 46 人因蜂螫而中毒出現症狀，其中嚴重的中毒症狀有29人，甚至有 17 人因中毒而致死。
研究結果進一步發現同時被愈多隻蜂螫傷、被胡蜂螫傷、年齡較大者及身體多處部位被螫傷的病人，與蜂螫後是否產生嚴重中毒具有顯著的相關性。
超過 20 處螫傷死亡風險增
蜜蜂和胡蜂螫傷後可能引起全身性的毒性反應，包括過敏、凝血功能異常、橫紋肌溶解症、急性腎損傷和肝損傷等；而螫傷數目越多，直接的毒性反應（如急性腎損傷、橫紋肌溶解症和急性肝損傷）就越嚴重。
此外，產生嚴重中毒症狀之病人，進行血漿交換術可能有助於增加存活率。對於胡蜂螫傷，若螫傷數超過 20 處時，則可能產生嚴重的中毒症狀甚至死亡。
被蜂螫該怎麼辦？
楊振昌指出，在蜂螫的治療處置上，建議在被螫傷後應盡速遠離蜂螫現場及取出螫針，一般情況下，蜂螫病人如未產生過敏性休克或嚴重全身性毒性，其預後應該都相當良好。
對於輕微的螫傷，可以使用冰敷以緩解症狀，當局部症狀持續未緩解時，則可使用消炎止痛藥膏塗抹局部，且應避免搓揉局部以免併發蜂窩性組織炎。
若產生過敏性反應，可給予抗組織胺及類固醇等藥物治療；症狀更嚴重時（如過敏性休克），應立即使用腎上腺素，並給予氧氣且於必要時予以氣管插管。
針對產生全身性毒性反應者，除應補充足夠的水分及電解質外，亦應於必要時(譬如產生急性腎衰竭、肺水腫或嚴重溶血)安排血液透析或血漿交換術，以矯正嚴重的腎衰竭及溶血。
如何預防被蜂螫傷？
鑒於目前正值蜂螫的高峰季節，特別是在戶外活動時，建議避免穿著鮮豔衣物或塗抹香水，遇見蜜蜂和胡蜂在附近盤旋時，應迅速且安靜離開，以免驚擾蜂隻導致被蜂螫傷，或甚至引來蜜蜂或胡蜂群起而攻。
如不幸遭受蜂螫時，建議產生過敏症狀或被多隻蜂螫傷者，應盡快就醫接受治療，以免產生嚴重的中毒症狀而危及生命，可聯絡臺北榮總臨床毒藥物諮詢中心專線電話(02-2871-7121)或尋求醫療專業人員。
諮詢專家：臺北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主治醫師兼部主任楊振昌
文／謝承恩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 秋天是蜂螫高峰期！一張圖看 2 類虎頭蜂，專家教你被蜂螫該怎麼辦？