韓國農村滅門案！問題家庭5死「滿是鮮血」　門都從內部反鎖

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一到現場，警消在屋內發現了5人的屍體，包括屋主金姓男子、金姓男子的老婆，還有他們3個才20多歲的兒子，遺體都有大量失血的狀況，所有門都被從裡面鎖住了。
警方進一步調查後發現，本身是農民的金姓男子，月初才剛因涉嫌性侵而被列為犯案嫌疑人，他的3個兒子則患有自閉症或身體方面的殘疾，是一個問題多多的家庭，金姓男子的妻子則沒有工作，在家負責照顧兒子們。
報導指出，屋裡還發現了武器，但基本上沒有被闖入的跡象，不排除是極端家庭衝突或輕生。警方已封鎖現場，將進行屍檢，並盤問周圍鄰居以釐清金家滅門的可能原因。
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