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韓國農村滅門案！問題家庭5死「滿是鮮血」　門都從內部反鎖

▲韓國全羅南道一處農村，15日驚傳5口之家的滅門慘案。（圖／翻攝自朝鮮日報）
▲韓國全羅南道一處農村，15日驚傳5口之家的滅門慘案。（圖／翻攝自朝鮮日報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

韓國全羅南道靈巖郡一處偏遠農村，15日驚傳滅門慘案，一家5口的屍體被發現，警方已展開調查。

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根據《韓聯社》報導，當地時間15日下午3點54分，警方接獲鄰居報案，聲稱案發家庭的窗戶上有可疑血跡，打電話沒人接、敲門也無人回應，隨即前往查看。

一到現場，警消在屋內發現了5人的屍體，包括屋主金姓男子、金姓男子的老婆，還有他們3個才20多歲的兒子，遺體都有大量失血的狀況，所有門都被從裡面鎖住了。

警方進一步調查後發現，本身是農民的金姓男子，月初才剛因涉嫌性侵而被列為犯案嫌疑人，他的3個兒子則患有自閉症或身體方面的殘疾，是一個問題多多的家庭，金姓男子的妻子則沒有工作，在家負責照顧兒子們。

報導指出，屋裡還發現了武器，但基本上沒有被闖入的跡象，不排除是極端家庭衝突或輕生。警方已封鎖現場，將進行屍檢，並盤問周圍鄰居以釐清金家滅門的可能原因。

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