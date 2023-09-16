▲台灣最高額5000萬生技獎得主揭曉　TBF：盼培育更多生醫人才

我是廣告 請繼續往下閱讀
每位得主可獲2500萬元 盼提升台灣水準與國際接軌TBF成立邁入第10年，已投入超過3億元，培育超過500位生技醫藥人才。楊泮池表示，TBF生技講座獎設立初衷是希望台灣有更多生技醫藥人才，提供每位獲獎者為期10年、總計2500萬元研究經費，避免具有潛力的人才或計畫，受限資金而流失。蔡英文總統將精準醫療列為六大核心戰略產業，TBF期許藉由拋磚引玉的力量，推動企業共同培育人才，將生技醫藥研究成果產業化，提升台灣高端生技醫療與國際接軌。
1. 中研院基因體中心特聘研究員洪上程
致力於醣醫藥科學研究，首創的醣「一鍋化」相關技術已成功技轉，並以獨創的有機化學合成技術及分子生物學檢測為基礎，提供醣與蛋白複合體結構和活性關係的重要資訊，為開發小分子藥物對抗人類疾病開闢新的途徑，而且提升開發效率。
2. 生物醫學科學研究所副研究員李永凌
專研開發AhR脂質體拮抗劑進行腫瘤免疫治療，並建立人類樹突細胞小鼠平台，應用於人類腫瘤或病毒感染模型測試，提早驗證人類抗體相關藥物的功效，增加臨床試驗成功的機會。他期盼藥物及早進入臨床，為生技醫療領域做出貢獻。
TBF生技講座獎的「畢業生」、 中國醫藥大學講座教授徐沺分享，他於2013年返台，協助中央大學創立生醫理工學院，同時也報名TBF生技講座獎，這是很特殊的獎項與創舉，獎金的運用方式具有彈性，不僅充實他個人在腎臟癌領域的研究，也為中央大學生醫理工學院聘雇12位優秀師資，在他擔任院長期間，學院至少獲得12項美國專利，衍生效益非常大。
吳火獅醫學獎 鼓勵生醫領域年輕學者現場同步頒發另一項「吳火獅醫學獎」，旨在鼓勵生醫領域的年輕學者，贊助每人210萬元獎金，支持推動研究轉譯至臨床實證，今年共有3位得主。
1. 陽明交大臨床醫學研究所副教授陳斯婷
探討免疫系統的調節機制，並闡明先天免疫檢查點NLRP12在紅斑性狼瘡腎炎疾病進程的角色、相關臨床應用。
2. 台大醫學院免疫學研究所副教授黃冠穎
發現人源抗腸病毒 71 型單株抗體、抗新型冠狀病毒的新穎單株抗體及應用，皆獲台灣專利以及技轉授權。
3. 台北醫學大學藥學院副院長張偉嶠
致力於基因體研究應用於藥物開發與個人化醫療，為台灣目前以T細胞定序技術為基礎發表最多論文的學者。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59270
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw