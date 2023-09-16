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「1000處行人事故熱點」曝光　交通部補助縣市改善開跑

▲交通部指出，今年2023年1-6月行人死亡及受傷呈現下降趨勢，但為更進一步改善行人交通安全，已盤點最易肇事路口及行人活動聚集區域，縣市政府可進一步評估並納入改善計畫。（圖／NOWnews資料照片）
▲交通部指出，今年2023年1-6月行人死亡及受傷呈現下降趨勢，但為更進一步改善行人交通安全，已盤點最易肇事路口及行人活動聚集區域，縣市政府可進一步評估並納入改善計畫。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

交通部指出，今年2023年1-6月行人死亡及受傷呈現下降趨勢，但為更進一步改善行人交通安全，已盤點最易肇事路口及行人活動聚集區域，如公共運輸場站、學校周邊…等，作為縣市研擬改善計畫之依據。目前共盤點出直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處，合計1,000處最優先亟需改善路口。縣市政府可進一步評估並納入改善計畫，若有其他待改善路口也可提出。

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根據統計，2023年1-6月行人死亡及受傷呈現下降趨勢，其中行人死亡人數1-3月微幅下降，4-6月下降幅度加大，1月死亡人數為40人，6月則降至17人為至今最低。另外，行人受傷部分，自3月開始呈現下降趨勢，1月受傷人數為1,768人，至6月為1,209人。

交通部指出，為更進一步改善行人交通安全，行政院於2023年8月17日核定行人交通安全政策綱領，為建置行人安全通行環境，交通部盤點最易肇事路口及行人活動聚集區域，如公共運輸場站、學校周邊…等，作為縣市研擬改善計畫之依據。

地點篩選是依據2020到2023年6月行人事故數據，參考運輸研究所相對嚴重度指標及相對頻率指標，針對行人事故頻率高，也就是發生件數較多，與傷亡人數較多之路口排序，並套用內政部最新路網圖資進行標定，共盤點出直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處，合計1,000處最優先亟需改善路口。

交通部將於網站公告，後續將由各縣市進一步評估確認納入改善計畫，若縣市有其他改善路口也可提出。將請縣市於2023年11月底前提報改善計畫，向內政部營建署或交通部公路局申請補助改善經費，改善內容可參考交通部函送之「人行空間改善原則及作法」及相關指引，或內政部「市區道路及附屬工程設計規範」及「都市人本交通規劃設計手冊」辦理，另請公路局及營建署於2023年12月底前核定，2024年至少完成600處，其餘路口將由各縣市依辦理需求研提計畫持續改善。

中央補助地方交通工程改善不僅限於交通部所盤點1,000處路口清單地點，其他改善地點亦可透過「永續提升人行安全計畫」等提出申請補助，對於工程較為複雜且期程較長之計畫，2025到2027年也可提報改善計畫，中央將持續補助縣市辦理相關路口改善。

1000處行人事故熱點公告網址為：https://www.motc.gov.tw/ch/app/multimessage_list?lang=ch&folderName=ch&id=10035

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