《粽邪3：鬼門開》票房破7千萬！張庭瑚獲鍾馗欽點　半夜被拉下床

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張庭瑚聊到自己參與《粽邪3》的因緣，是和相識已久的導演在某個場合偶遇，對方便將他的名字拿去請示鍾馗，「沒想到（鍾馗）老爺連給了5個聖筊」，鍾馗親自欽點，讓他意外得到這個角色。
導演廖士涵曾在試片會提到，現場嬰兒監視器錄到詭異的電動玩具聲，他沒多想便視為「無形給的禮物」，使用在正片裡，沒想到混音師工作途中感到頭暈目眩，恍神好幾天。張庭瑚解釋，拍戲現場都有專業老師，以及（鍾馗）老爺的生尊在現場坐鎮，讓工作人員在安全環境下完成拍攝，雖然途中還是會出現一些不順、「惡作劇」，但通常燒個香、打聲招呼就好。
在得知自己「帶天命」後，是否影響到日常生活，張庭瑚則頗為淡定，「我自己滿接受這件事，就是農曆七月會有比較多『好朋友』來打招呼，像是半夜驚醒、被拉下床。」但他認為這都只是惡作劇，因為若對方真有惡意，「你擋也擋不住，一般法師也不太會介入，因為這是彼此之間的因果關係。」
張庭瑚說，其實在《粽邪3》裡，有個重要、想傳達的觀念，存在這個世界「無形的好朋友」，也都只是某一個人的家人而已，如果從這個角度思考，就會覺得祂們不是那麼可怕，「我自己也感覺其實還蠻感人的」。至於做菜、參加《全明星運動會》、拍戲哪個比較辛苦，張庭瑚笑說，拍戲比較累，《全明星》就是開心去比賽，做菜也不累，反而是放鬆、是享受。