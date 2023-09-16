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《粽邪3：鬼門開》票房破7千萬！張庭瑚獲鍾馗欽點　半夜被拉下床

▲《粽邪3：鬼門開》主演之一張庭瑚自曝有「敏感體質」，右為普橘島主Harry。（圖／普橘島）
▲《粽邪3：鬼門開》主演之一張庭瑚自曝有「敏感體質」，右為普橘島主Harry。（圖／普橘島）

家庭消費中心／綜合報導

現正熱映中的《粽邪3：鬼門開》，加入「古曼童」元素開戰鍾馗，票房已賣破7千萬，至今穩坐台灣2023年恐怖片票房冠軍寶座。主演之一的張庭瑚，過去曾到「最狂員餐」普橘島客座晚宴，普橘島主Harry這次也以個人名義包場，邀請橘子集團同仁力挺《粽邪3》。張庭瑚會後大方回答現場提問，親曝自己帶天命、有「敏感體質」。

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▲張庭瑚到普橘島客座，透過餐會分享喜愛的料理，道道具巧思，讓人驚豔。（圖／普橘島）
▲擅長料理的張庭瑚（左一），曾到「最狂員餐」普橘島客座。（圖／普橘島）
《粽邪》系列以台灣民間習俗「送肉粽」為題材，張庭瑚在片中飾演熱愛跑酷的歌仔戲團少班主，並肩負鍾馗天命、被選為馗爺乩身。眾人好奇張庭瑚真的會跳「鍾馗步」嗎？張庭瑚解釋，參演電影前就特地去學相關儀式，也因為拍攝《粽邪3》，才意外知道自己帶「天命」，因此現在也在學習相關法術。

▲《粽邪3：鬼門開》中張庭瑚（右）和草屯囝仔阿倉，兩人將跑酷結合鍾馗戲曲。（圖／華影國際）
▲《粽邪3：鬼門開》中張庭瑚（右）和草屯囝仔阿倉，兩人將跑酷結合鍾馗戲曲。（圖／華影國際）
張庭瑚聊到自己參與《粽邪3》的因緣，是和相識已久的導演在某個場合偶遇，對方便將他的名字拿去請示鍾馗，「沒想到（鍾馗）老爺連給了5個聖筊」，鍾馗親自欽點，讓他意外得到這個角色。

導演廖士涵曾在試片會提到，現場嬰兒監視器錄到詭異的電動玩具聲，他沒多想便視為「無形給的禮物」，使用在正片裡，沒想到混音師工作途中感到頭暈目眩，恍神好幾天。張庭瑚解釋，拍戲現場都有專業老師，以及（鍾馗）老爺的生尊在現場坐鎮，讓工作人員在安全環境下完成拍攝，雖然途中還是會出現一些不順、「惡作劇」，但通常燒個香、打聲招呼就好。

▲《粽邪3：鬼門開》現場拍攝到的不明畫面公開。（圖／華影國際）
▲《粽邪3：鬼門開》現場拍攝到的不明畫面公開。（圖／華影國際）
在得知自己「帶天命」後，是否影響到日常生活，張庭瑚則頗為淡定，「我自己滿接受這件事，就是農曆七月會有比較多『好朋友』來打招呼，像是半夜驚醒、被拉下床。」但他認為這都只是惡作劇，因為若對方真有惡意，「你擋也擋不住，一般法師也不太會介入，因為這是彼此之間的因果關係。」

張庭瑚說，其實在《粽邪3》裡，有個重要、想傳達的觀念，存在這個世界「無形的好朋友」，也都只是某一個人的家人而已，如果從這個角度思考，就會覺得祂們不是那麼可怕，「我自己也感覺其實還蠻感人的」。至於做菜、參加《全明星運動會》、拍戲哪個比較辛苦，張庭瑚笑說，拍戲比較累，《全明星》就是開心去比賽，做菜也不累，反而是放鬆、是享受。

▲《粽邪3：鬼門開》張庭瑚。（圖／普橘島）
▲《粽邪3：鬼門開》票房賣破7千萬，張庭瑚大方回答現場提問。（圖／普橘島）

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