漁人碼頭光雕水舞秀延長至27日 港區賞景吃美食享好康
上周末剛結束的「北海夜金閃閃-2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」終場煙火秀，新北市政府漁業處今（16）日再宣布，漁人碼頭內的光雕水舞秀將加碼延長至9月27日，歡迎大家前往欣賞炫目的光雕水舞秀，品嚐商店街及港區美食，歡度浪漫的夜晚。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府漁業處長簡明雄表示，每年在淡水漁人碼頭辦理仲夏繽紛樂系列活動活絡漁港夜經濟，今年2場煙火秀共計吸引約12萬7千人追煙花；雖然煙火秀已結束，但27日前還持續有光雕水舞秀，美麗光水交織的畫面，搭配動人樂曲，讓人陶醉忘返。
新北市政府漁業處指出，精彩的水舞秀結合高科技「扇形水幕」及「雷射光雕」，用雷射將淡水的特色和漁人碼頭之美雕刻在扇型水幕中，每場搭配不同的夏日氛圍歌曲，讓民眾享受有別以往的聲光視聽覺響宴，演出期間好評不斷。展演時間為每日晚上18:30至21:30，每半小時展演1場，每日共計7場次，歡迎大家把握今年最後機會，夜間作伙漫步漁人碼頭，欣賞精彩又浪漫的光雕水舞秀。
新北市政府漁業處指出，配合水舞展演延長，港區木棧道商家、淡水魚市、福容飯店也延長活動優惠方案，在等待水舞展演的空檔，不妨逛逛走走品嚐美食，尋找隱身港區內的幾米女孩藝術裝置拍照打卡，免費暢玩幾米溜溜帽遊樂場及積木共和國。