《想見你》電影版線上看得到！「全球公共財」許光漢：真的很驚喜
Netflix昨（15）日驚喜宣布下午上架台灣現象級IP《想見你》電影版，看見柯佳嬿、許光漢、施柏宇組成的鳳南小隊長大成人的模樣，也將重現影集版穿越時空愛戀，結合懸疑推理元素，再次打造既虐心又浪漫的生死之戀。《想見你》電影版累積全台1.17億元票房，榮登2021下半年華語電影冠軍寶座，才剛以《關於我和鬼變成家人的那件事》獲稱全球公共財，接連有兩部電影作品登上Netflix的許光漢表示：「真的很驚喜，希望這份驚喜也能感動到大家。」
記者楊穎軒／綜合報導
《想見你》IP深受全球喜愛，改編自台版IP由安孝燮、全余贇和姜勳主演的Netflix《走進你的時間》上線不到一週即累積140萬瀏覽量，登上全球非英語影集排行榜第7名。席捲全球觀眾紛紛留言「場景復刻的還原度好高」、「男女主角浪漫氛圍滿點，太揪心了」，討論度爆棚。
《走進你的時間》故事描述韓俊熙（全余贇 飾），因為一場意外失去生命中的愛人具延准（安孝燮 飾），因為一台隨身聽而時空穿越回1998年，遇見了一個叫南時憲（也由安孝燮 飾）的18歲高中生，以及他的朋友鄭仁圭（姜勳 飾），而她也變成了一名18歲的高中生權珉周。他們將在1998年寫下動人的青春愛情故事，但這趟時空旅途背後的原因，卻有更多命運的安排等待她去完成。
《想見你》電影版劇情描述神祕的錄音帶將年輕女子捲入錯綜交纏的時間迴圈，她拚命想與深愛的男人相守，卻似乎註定要一次次失去對方。