▲中西醫的共識：巴金森氏症可能與腸胃健康有關

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中醫看巴金森氏症：肝腎陰虛、氣血兩虛台中榮總傳統醫學科(中醫)吳奐昀醫師分享，巴金森氏症的病因尚不清楚，研究雖指出可能與遺傳和環境因素有關，但遺傳性的情況相當罕見。從中醫角度來看，可能與肝腎陰虛及氣血兩虛有關。
中醫典籍《黃帝內經-素問》紀載：“諸風掉眩，皆屬於肝”，「掉」即有 "震顫" 之意，意指一般的內風疾患，出現頭目昏花，肢體動搖等症狀，多因「肝」病變引起。 另《華氏中藏經‧ 論筋痹第三十七》說：「行步奔急，. 淫邪傷肝，肝失其氣……則使人筋急而不能行步舒緩也。」 所謂行走奔急，不能舒緩，恰如巴金森病的慌張步態。
不過，中醫與西醫所指的肝不同，西醫的肝指的是消化系統中的肝臟器官，而中醫所指的肝則是範圍更廣泛的，除了西醫所指的消化和自主神經功能外，還包括有調節情志等功能。
中醫辨證巴金森氏症的診斷歷代中醫典籍中都有對巴金森氏症的辨證記載。清朝《張氏醫通》指出，巴金森氏症主要是風、火、痰、虛等因素所引起的。另一部典籍《醫宗己任編．顫振》也提出，氣血虧虛會導致巴金森氏症的動作遲緩和不協調：「大抵氣血俱虛，不能榮養筋骨，故為之振搖，而不能主持也」。近代中醫的辨證承接歷代醫家大成，主張巴金森氏症的根本病理基礎肇因於肝腎陰虛和氣血不足，形成內風、火、痰、瘀的病理改變。而且，可歸納為四大証型：肝腎陰虛証、肝風內動証、風痰阻絡証、氣血兩虛症。然而，需要注意的是，患者可能同時具有不同的證型，但其中有一個証型是主要的。
中西醫皆認為：巴金森氏症與腸胃健康有關從中醫的觀點，巴金森氏症者除了由風、火、痰、虛所引起，與腸胃健康也有關係，兩千多年前《黃帝內經》就提示了陽明經入絡於腦，陽明經包含手陽明大腸經和足陽明胃經，顯示腸胃系統與腦部經絡相聯繫。
西醫研究指出，巴金森氏症者約有60-80%會伴隨便秘問題，且在症狀出現的10-20年前就已經存在。發表於《細胞》（Cell）的研究亦顯示，這種常見的神經退化性疾病可能與腸道裡的微生物變化有關。台大醫院研究也指出，患有便秘的人日後罹患巴金森氏症的風險相對較高，特別是50歲以上的族群。
中藥調理 對症下藥 扶正固本中醫對巴金森氏症的治療採中藥調理和針灸療並行。根據中醫的觀點，巴金森氏症多由肝腎陰虛、氣血兩虛所致，治療上著重於扶正固本。具體的中藥處方根據患者的體質和証型進行調配。
肝腎陰虛以地黃飲子加減；氣血兩虛以八珍湯合天麻鉤藤飲加減；活血養血以當歸、赤芍、白芍、丹參、川芎、紅花、牛膝、桃仁；如果抖動嚴重，可加入全蠍、地龍、蜈蚣、僵蠶等昆蟲類藥物，熄風通絡改善之。
值得關注的是，台灣巴金森氏症者痰瘀特別明顯，可能與台灣氣候潮溼及飲食油膩有關。痰瘀是代謝廢物傳導阻滯到神經細胞的死亡，最後演變成中腦黑質部的萎縮，黑質區的許多細胞空泡變性反而成為神經傳導及萎縮退化的根本，即所謂的痰瘀互結，變成主要的問題，故無論任何證型，都需要加入和血化瘀除痰的治則。
針灸及穴道按摩針灸和穴道按摩也是一種中醫療法，通過刺激特定的穴位，有助於改善肝氣、調理氣血運行。對於巴金森氏症，針灸主要集中在頭皮針和體針上，根據不同的症狀，選擇相應的針灸穴位，若是手部較嚴重則靠額顳葉部分的運動前區多下針；足部較嚴重則靠頂葉多下針；平衡問題也可在小腦部分多下針。經常會針灸的穴道為百會穴、四神聰、風池、曲池、合谷、陽陵、足三里、太衝、太谿等，以促進氣血運行、改善動作遲緩等問題。
巴金森氏症的腸胃問題，可常常按壓足三里、豐隆穴、大腸經合谷穴、足陽明經的胃經，促進上循腦部的經絡氣血運行更佳。此外，敲打膽經及按壓太衝穴可調理肝氣， 改善動作遲緩以及減少不自主震顫發生。
吳醫師表示，巴金森氏症治療可採西醫為主；中醫為輔。西醫主要著重於恢復多巴胺的活性，藥物治療上，左多巴胺是治療巴金森氏症最主要且有效的藥，可提升腦部多巴胺濃度，改善病人的動作，但用藥會有蜜月期，中後期經醫師評估許可，就會建議進行DBS深腦刺激手術。而中醫則著眼於以中藥調理和針灸活絡腦部，幫助改善症狀。中西醫學的結合是現代醫學的趨勢，但需注意在服用不同藥物時，至少間隔一個小時。
▲台中榮總傳統醫學科(中醫)吳奐昀
文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59264
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