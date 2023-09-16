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中西醫的共識：巴金森氏症可能與腸胃健康有關

▲中西醫的共識：巴金森氏症可能與腸胃健康有關
▲中西醫的共識：巴金森氏症可能與腸胃健康有關

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】巴金森氏症是一種漸進性神經退化疾病，腦內多巴胺低於正常人的80%，運動功能會逐漸出現動作緩慢、靜止性顫抖、僵硬和姿勢不穩等動作障礙。除了運動功能障礙外，還經常伴隨姿態性低血壓、睡眠障礙、頻尿、便秘、性功能障礙、憂鬱症、智能減退或失智、疼痛、嗅覺異常。近年來，中西醫結合對於治療巴金森氏症之助益，受到廣泛的關注。

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中醫看巴金森氏症：肝腎陰虛、氣血兩虛 

台中榮總傳統醫學科(中醫)吳奐昀醫師分享，巴金森氏症的病因尚不清楚，研究雖指出可能與遺傳和環境因素有關，但遺傳性的情況相當罕見。從中醫角度來看，可能與肝腎陰虛及氣血兩虛有關。

中醫典籍《黃帝內經-素問》紀載：“諸風掉眩，皆屬於肝”，「掉」即有 "震顫" 之意，意指一般的內風疾患，出現頭目昏花，肢體動搖等症狀，多因「肝」病變引起。 另《華氏中藏經‧ 論筋痹第三十七》說：「行步奔急，. 淫邪傷肝，肝失其氣……則使人筋急而不能行步舒緩也。」 所謂行走奔急，不能舒緩，恰如巴金森病的慌張步態。

不過，中醫與西醫所指的肝不同，西醫的肝指的是消化系統中的肝臟器官，而中醫所指的肝則是範圍更廣泛的，除了西醫所指的消化和自主神經功能外，還包括有調節情志等功能。

中醫辨證巴金森氏症的診斷

歷代中醫典籍中都有對巴金森氏症的辨證記載。清朝《張氏醫通》指出，巴金森氏症主要是風、火、痰、虛等因素所引起的。另一部典籍《醫宗己任編．顫振》也提出，氣血虧虛會導致巴金森氏症的動作遲緩和不協調：「大抵氣血俱虛，不能榮養筋骨，故為之振搖，而不能主持也」。近代中醫的辨證承接歷代醫家大成，主張巴金森氏症的根本病理基礎肇因於肝腎陰虛和氣血不足，形成內風、火、痰、瘀的病理改變。而且，可歸納為四大証型：肝腎陰虛証、肝風內動証、風痰阻絡証、氣血兩虛症。然而，需要注意的是，患者可能同時具有不同的證型，但其中有一個証型是主要的。

中西醫皆認為：巴金森氏症與腸胃健康有關

從中醫的觀點，巴金森氏症者除了由風、火、痰、虛所引起，與腸胃健康也有關係，兩千多年前《黃帝內經》就提示了陽明經入絡於腦，陽明經包含手陽明大腸經和足陽明胃經，顯示腸胃系統與腦部經絡相聯繫。

西醫研究指出，巴金森氏症者約有60-80%會伴隨便秘問題，且在症狀出現的10-20年前就已經存在。發表於《細胞》（Cell）的研究亦顯示，這種常見的神經退化性疾病可能與腸道裡的微生物變化有關。台大醫院研究也指出，患有便秘的人日後罹患巴金森氏症的風險相對較高，特別是50歲以上的族群。

中藥調理　對症下藥　扶正固本

中醫對巴金森氏症的治療採中藥調理和針灸療並行。根據中醫的觀點，巴金森氏症多由肝腎陰虛、氣血兩虛所致，治療上著重於扶正固本。具體的中藥處方根據患者的體質和証型進行調配。

肝腎陰虛以地黃飲子加減；氣血兩虛以八珍湯合天麻鉤藤飲加減；活血養血以當歸、赤芍、白芍、丹參、川芎、紅花、牛膝、桃仁；如果抖動嚴重，可加入全蠍、地龍、蜈蚣、僵蠶等昆蟲類藥物，熄風通絡改善之。

值得關注的是，台灣巴金森氏症者痰瘀特別明顯，可能與台灣氣候潮溼及飲食油膩有關。痰瘀是代謝廢物傳導阻滯到神經細胞的死亡，最後演變成中腦黑質部的萎縮，黑質區的許多細胞空泡變性反而成為神經傳導及萎縮退化的根本，即所謂的痰瘀互結，變成主要的問題，故無論任何證型，都需要加入和血化瘀除痰的治則。

針灸及穴道按摩

針灸和穴道按摩也是一種中醫療法，通過刺激特定的穴位，有助於改善肝氣、調理氣血運行。對於巴金森氏症，針灸主要集中在頭皮針和體針上，根據不同的症狀，選擇相應的針灸穴位，若是手部較嚴重則靠額顳葉部分的運動前區多下針；足部較嚴重則靠頂葉多下針；平衡問題也可在小腦部分多下針。經常會針灸的穴道為百會穴、四神聰、風池、曲池、合谷、陽陵、足三里、太衝、太谿等，以促進氣血運行、改善動作遲緩等問題。

巴金森氏症的腸胃問題，可常常按壓足三里、豐隆穴、大腸經合谷穴、足陽明經的胃經，促進上循腦部的經絡氣血運行更佳。此外，敲打膽經及按壓太衝穴可調理肝氣， 改善動作遲緩以及減少不自主震顫發生。

吳醫師表示，巴金森氏症治療可採西醫為主；中醫為輔。西醫主要著重於恢復多巴胺的活性，藥物治療上，左多巴胺是治療巴金森氏症最主要且有效的藥，可提升腦部多巴胺濃度，改善病人的動作，但用藥會有蜜月期，中後期經醫師評估許可，就會建議進行DBS深腦刺激手術。而中醫則著眼於以中藥調理和針灸活絡腦部，幫助改善症狀。中西醫學的結合是現代醫學的趨勢，但需注意在服用不同藥物時，至少間隔一個小時。

台中榮總傳統醫學科(中醫)吳奐昀
台中榮總傳統醫學科(中醫)吳奐昀
▲台中榮總傳統醫學科(中醫)吳奐昀

文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59264

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