郭台銘明日中選會登記 黃士修稱賴佩霞退舞台劇有事先與劇團討論
投入2024年總統大選的鴻海創辦人郭台銘找來《人選之人》演員賴佩霞擔任副手。郭台銘辦公室發言人黃士修今（16）日表示，郭台銘17日早上會跟賴佩霞一起去登記，9月18日中選會公告被連署人，公告後就會正式啟動全國各地連署站點；至於賴佩霞退出舞台劇《蘑菇》演出，造成整場演出取消，黃士修說，有事先跟劇團討論的結果，造成困擾很不好意思。
記者余祥／台北報導
有關賴佩霞的雙重國籍爭議，黃士修指出，賴佩霞已經向AIT遞件，之後要去宣示等也都會全力配合，4年前林瑞雄9月16日宣布要放棄美國籍，11月24日登記成功參選，而且收到完整證明書跟跟美國務院認定放棄國籍是兩回事，登記參選要簽授權書給中選會，中選會會向各國使館確認，有可能美國國務院認定已經除籍但文件還沒寄到，所以時間上沒有一定要3至6個月，「郭董說有絕對信心，99.9%信心可以在期限內完成程序」，就照法律辦理。
至於賴佩霞退出舞台劇《蘑菇》演出，造成整場演出取消，引發爭議，黃士修說，這點跟劇團有討論，有些人覺得造成麻煩，有人覺得副總統參選人身分有點不方便，有另一場會照常演出，這代表溝通結果有些劇團認為有政治因素不便演出，有些劇團認為沒關係照常藝術表演，有去溝通協調並尊重對方立場，賴佩霞未來受訪時應該也會進行說明。