▲戶外活動小心！9月蜜蜂螫傷好發季　如何避免蜂螫？被螫傷該怎麼辦？

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蜂螫可能引起毒性反應 虎頭蜂螫傷＞20處恐致命蜂類螫傷可分為蜜蜂和胡蜂（俗稱虎頭蜂）螫傷。根據衛福部暨北榮臨床毒藥物諮詢中心（毒物中心）最新研究報告顯示， 611名蜂螫患者中，有46人症狀較嚴重，其中有29人（4.7%）產生嚴重中毒症狀，甚至有17人（2.8%）因為螫傷中毒致死。
北榮表示，被蜜蜂、胡蜂螫傷後，可能會引起全身性的毒性反應，包括過敏反應、凝血功能異常、橫紋肌溶解症、急性腎損傷和肝損傷等，而螫傷數目越多，直接的毒性反應（如：急性腎損傷、橫紋肌溶解症和急性肝損傷等）就越嚴重。
對於螫傷後產生嚴重中毒症狀的病人，北榮提到，若進行血漿交換術可能有助於增加存活率，不過如果是胡蜂螫傷，當螫傷數超過20處時，則可能產生嚴重的中毒症狀甚至死亡。
如何避免被蜂螫傷？ 螫傷後該怎麼辦？在蜂螫的治療處置上，毒物中心建議，在被螫傷後應盡速遠離蜂螫現場、取出螫針，如果是輕微螫傷，可以使用冰敷緩解症狀，若是局部症狀持續未緩解時，則可塗抹消炎止痛藥膏，不過應避免搓揉，以免併發蜂窩性組織炎。
若是因螫傷而出現過敏性反應，毒物中心表示，可給予抗組織胺、類固醇等藥物治療，但是當症狀更嚴重時（如：過敏性休克），則需立即使用腎上腺素，並給予氧氣，必要時還需進行氣管插管。
毒物中心提到，產生全身性毒性反應的患者，除了補充足夠的水分、電解質外，若出現急性腎衰竭、肺水腫或嚴重溶血等，必要時將安排血液透析或血漿交換術，以矯正嚴重的腎衰竭及溶血，不過一般情況下，蜂螫病人若未產生過敏性休克、嚴重全身性毒性，其預後應該都相當良好。
由於9月正值蜂螫的高峰季節，毒物中心提醒，民眾應保持警惕並採取以下防護措施：
- 建議避免穿著鮮豔衣物或塗抹香水，特別是在戶外活動時
- 遇見蜜蜂、胡蜂在附近盤旋時，應迅速安靜離開，避免驚擾蜂隻導致螫傷，甚至群起而攻
- 若不幸遭受蜂螫，建議產生過敏症狀或被多隻蜂螫傷者，應盡快就醫接受治療，以免產生嚴重的中毒症狀，甚至危及生命。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59258
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